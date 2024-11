Més comarques afectades pel temporal avui dilluns, el Meteocat ho fa oficial

Les pluges intenses s'han convertit en una gran amenaça per a diverses comarques de Catalunya els darrers dies. Els efectes de les precipitacions han deixat al seu pas inundacions i un augment dels riscos per a la població. En aquest context, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una nova actualització de la situació meteorològica de perill, alertant sobre la possibilitat de pluges torrencials a diverses comarques a partir de diumenge a la tarda i fins dimarts a la matinada. No podrem, doncs, acomiadar-nos d'aquesta DANA que tants estralls està causant. De fet, els telèfons de diversos habitants de diverses localitats catalanes s'han despertat aquest dilluns amb l'alerta de Protecció Civil.

L'avís publicat per Meteocat a través del seu compte de Twitter adverteix sobre la possibilitat de precipitacions que poden superar els 40 mm en només 30 minuts. El grau de perill màxim en algunes d'aquestes zones és de 4 sobre 6, fet que subratlla la gravetat de la situació. Segons el comunicat, l'avís cobreix diverses comarques que ja han experimentat fortes pluges en dies anteriors i que ara s'enfronten a un risc encara més gran d'inundacions i desbordaments.

Les que s'ubiquen en alerta taronja són Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Priorat, Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès i Conca de Barberà, però també hi ha altres comarques en alerta groga on produiran fortes pluges. Principalment, a la zona sud i a litoral de Catalunya, mantenint la dinàmica dels darrers dies.

Arracades a les recomanacions i a les actualitzacions

Davant l'amenaça de pluges intenses, les autoritats han llançat una sèrie de recomanacions perquè la població extremi les precaucions. S'aconsella als ciutadans evitar desplaçaments innecessaris a les zones afectades i romandre en llocs segurs durant els moments de més intensitat de les pluges. En algunes localitats s'han suspès fins i tot les classes.

El Meteocat també insta la població a mantenir-se informada a través dels canals oficials i dels mitjans de comunicació locals. La ràpida evolució dels fenòmens meteorològics fa que sigui fonamental estar al corrent de les actualitzacions i de qualsevol canvi en els avisos d'emergència. A més, es recomana als ciutadans no intentar creuar zones inundades, ja que fins i tot nivells d'aigua aparentment baixos poden arrossegar persones i vehicles a causa de la força del corrent.

Els serveis d'emergència, com ara bombers i protecció civil, es troben en alerta màxima i preparats per respondre davant de qualsevol incident relacionat amb el temporal. Les patrulles han incrementat la presència a les zones d'alt risc i estan equipades per dur a terme evacuacions en cas que sigui necessari. Aquest desplegament té com a objectiu respondre ràpidament a les emergències i minimitzar els danys tant a les persones com a la infraestructura.