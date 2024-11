Els voluntaris del SOS 4x4

Hi ha col·lectius que, per desgràcia, sempre són protagonistes i necessaris en les pitjors circumstàncies, però també tenim la sort de tenir-los. Metges, policies, bombers, ADF, Protecció Civil, etc. Aquests són els oficials, però hi ha molts que són 100% voluntaris, un d’ells és el grup SOS4x4. Un grup de persones amb vehicles 4x4 tot terreny que s’organitza via grup de Telegram i que ajuden a gent que ha quedat atrapada en camins no asfaltats, que han patit una avaria o algun incident que els impedeix sortir d’on són. Cal destacar que NO fan el servei de grua que correspon a les assegurances, que comporta serveis en carretera, és a dir, no envaeixen competències d’actuació que pertanyen a les companyies d’assegurances.

Quin procediment fan servir?

El procediment comença quan entra un avís al canal de Telegram, seguidament es demanen coordenades o localització, fotografies, si hi ha ferits i un resum de la situació. Un cop algun voluntari diu que està disponible, es crea un formulari amb les dades del rescat: sol·licitant, població, coordenades, vehicles i rescatadors. S’intenta controlar la situació i resoldre-la el més ràpid possible, si la cosa es complica, sobretot quan hi pot haver risc per la integritat física o salut d’algú, s’avisa al 112.

| SOS 4X4

Aquest és l’àmbit habitual de treball, però també hi són en situacions de desastres naturals. Se’ls ha vist en grans nevades, pluges i inundacions, però també hi són en la recerca de persones desaparegudes. En moltes ocasions, es coordinen amb els serveis d’emergències que porten el comandament, on queden subordinats i formen part, com qualsevol altre integrant del dispositiu, de la resolució de la situació.

Presents al País Valencià

Cal fer una menció a aquest grup i a altres particulars i grups d’aficionats al 4x4 per l’ajuda humanitària que han proporcionat aquests dies a les zones de València afectades per les inundacions. Han portat provisions, eines, bombes, generadors, han apartat vehicles i obert carrers.

| SOS 4X4

En molts llocs han sigut els únics que han pogut accedir a certes zones ja que porten vehicles preparats, llocs on encara no ha arribat cap ajuda oficial.

Per acabar, moltes vegades són assenyalats i acusats de maltractadors del medi natural i contaminadors, molts són vehicles antics que cadascú millora com pot i com vol, i a través de normatives i lleis mediambientals, se’ls vol treure de la circulació. Més val que ens deixem de ZBE il·legals, enganxines eco, homologacions d’ITV i els tinguem per molt de temps, sinó, ja podem anar buscant qui arribi on no arriba la grua i algú que ens arrossegui les carrosses de carnestoltes i de reis.