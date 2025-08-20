Les pluges porten bones notícies a un pantà de la conca interna

Les primeres pluges de la setmana han deixat un efecte inesperat a la xarxa d'embassaments catalans. El pantà de Susqueda, a la comarca de la Selva, ha registrat una lleugera pujada. Amb això, es converteix en l'únic embassament de la conca interna que guanya aigua en l'última jornada. Amb un 80,04%, supera de nou la barrera del 80% i s'uneix al grup de pantans que mantenen xifres privilegiades a mitjans d'agost.
Aquest petit repunt arriba en un moment en què la dinàmica general continua marcada per descensos mínims, propis del desgast de l'estiu. La conca interna en el seu conjunt perd dues dècimes més i se situa en un 74,11 % de la seva capacitat total. És un retrocés molt moderat que confirma l'estabilitat del sistema malgrat la calor acumulada d'aquestes setmanes.
Cap pantà baixa més d'1 punt
El repàs individual mostra un patró homogeni. Sau és un dels més castigats, baixant gairebé vuit dècimes i situant-se al 60,81 %. També Foix acusa la pèrdua, amb un retrocés de més de vuit dècimes que el deixa al 90,45 %, tot i que continua sent un dels embassaments més plens del país. Darnius Boadella baixa quatre dècimes i queda al 61,84%, mentre que Sant Ponç perd només una dècima i es manté en un sòlid 87,71%.
Al Priorat, Siurana retrocedeix unes centèsimes i es queda al 15,78 %, reforçant la seva condició de punt feble del sistema. En canvi, Riudecanyes allarga la correcció després de diversos dies de fortes pujades i baixa fins al 45,78 %. La resta de pantans gairebé no varien. La Baells baixa una dècima i se situa al 87,26%, mentre que la Llosa del Cavall confirma la seva estabilitat gairebé inalterable amb un 83,63%.
La pujada de Susqueda és una dada rellevant perquè retorna l'embassament al grup de referència de la conca interna, juntament amb la Baells, Foix, la Llosa del Cavall i Sant Ponç (+80%). Aquests embassaments actuen com a pilars de seguretat i expliquen la resistència del sistema català davant el desgast propi de l'agost.
La previsió meteorològica convida a pensar que aquest efecte podria repetir-se en altres punts. Les pluges d'avui i les previstes per demà podrien frenar les pèrdues diàries o fins i tot provocar pujades puntuals. L'atenció estarà posada en si els embassaments amb xifres més ajustades aconsegueixen aprofitar aquestes precipitacions per alleujar la seva situació.
El balanç general continua sent positiu. Catalunya manté xifres molt superiors a les registrades en estius recents, quan la sequera situava la conca interna en nivells crítics. Avui, amb més de tres quartes parts de la seva capacitat total, el sistema es manté estable i amb marge suficient per afrontar el final de l'estiu sense riscos immediats.