Avís urgent de Protecció Civil: Amenacen les pluges i els incendis forestals avui

Catalunya es lleva avui sota l'atenta mirada dels serveis d'emergència. El panorama atmosfèric és complex, amb diversos factors que conflueixen i que obliguen a extremar la vigilància en bona part del territori. Les autoritats adverteixen que els pròxims dies estaran condicionats per dues amenaces simultànies que requereixen prudència i responsabilitat ciutadana.
Pluges intenses al litoral i a l'interior del nord-est
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu l'arribada de xàfecs d'intensitat a partir del migdia, amb acumulacions que podrien superar els 20 L per metre quadrat en tot just mitja hora. Els ruixats afectaran especialment les comarques del Ripollès i Osona, així com el litoral de Barcelona i Tarragona. No es descarta la presència de tempestes elèctriques acompanyades de calamarsa petita.
Les precipitacions perdran força de cara a dijous, encara que continuaran sent localment rellevants a Girona i a la franja litoral barcelonina. El front atmosfèric portarà episodis de vent de mestral, previstos especialment a la matinada i primeres hores de dijous al sud del país.
Màxima alerta per risc d'incendi forestal
Mentre la pluja amenaça unes comarques, d'altres conviuen amb un perill oposat. Protecció Civil ha activat el Pla Alfa en el seu nivell 3 en 31 municipis, repartits entre el Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat, la Ribera d’Ebre i el Segrià. En aquestes zones, el risc d'incendi és alt a causa de la conjunció de vent fort, temperatures elevades i la sequedat acumulada a la vegetació.
El contrast entre precipitacions al nord-est i l'amenaça de foc al sud i a l'interior de Ponent reflecteix la diversitat climàtica que caracteritza sempre Catalunya. Els tècnics adverteixen que els pròxims dies el perill d'incendi forestal podria fins i tot augmentar de forma notable, especialment divendres, si persisteix l'entrada d'aire sec i ventós.
Recomanacions i mesures d'autoprotecció
Davant d'aquest doble escenari de risc, les autoritats han difós recomanacions clares per a la població. A les zones afectades per les pluges s'aconsella no estacionar vehicles a rieres, torrents ni zones inundables, i evitar travessar trams negats tant a peu com en cotxe.
A les comarques amb nivell 3 del Pla Alfa, la ciutadania ha d'abstenir-se de fer activitats que puguin generar espurnes o foc, com barbacoes o treballs forestals amb maquinària pesant. L'incompliment d'aquestes mesures podria agreujar una situació ja extremadament delicada.
Els pròxims dies seran decisius per avaluar la magnitud real de l'episodi meteorològic. Catalunya s'enfronta a un doble desafiament: controlar l'aigua en aquelles zones on caurà amb força i prevenir les flames en aquelles on la sequedat és crítica. Aquesta combinació obliga a mantenir una vigilància permanent i a aplicar estrictament les recomanacions de Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya.
L'impacte final dependrà tant de l'evolució atmosfèrica com del grau de prudència de la població. Preparació, calma i responsabilitat col·lectiva són les claus per superar una jornada en què les pluges i els incendis forestals amenacen alhora el territori català