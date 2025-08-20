Èxit de les primeres hores de la campanya d'Aliança Catalana a favor del català

Barcelona és només el punt de partida. Aliança Catalana, liderada per Sílvia Orriols, ha engegat una prova pilot a la capital del país per perseguir i denunciar tots aquells comerços que incompleixen la llei i es neguen a retolar o atendre els clients en català. Així ho hem explicat a XCatalunya.
La resposta ciutadana ha estat immediata: en només 48 hores ja s’han rebut prop de 25 denúncies, segons fonts del partit consultades per XCatalunya. Un volum inesperat que confirma el malestar d’una societat farta de veure com es menysprea la seva llengua mentre Generalitat, PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP miren cap a una altra banda.
Què fer per denunciar un comerç que maltracta el català?
El mecanisme és tan senzill com efectiu: els ciutadans poden enviar proves (fotografies, àudios, vídeos o testimonis) al correu salvemelcatala@aliancacatalana.cat. Després és el mateix partit qui assumeix la tramitació oficial de la denúncia i en fa el seguiment. A més, cada cas es difondrà a les xarxes socials per assenyalar públicament els establiments que actuen contra el català.
El president d'Aliança Catalana al Barcelonès, Jordi Amela, ha estat categòric: “Som l’únic partit que passa dels discursos buits als fets. La defensa del català és un compromís irrenunciable”.
La intenció d’Aliança Catalana és clara: estendre la iniciativa arreu del Principat un cop consolidada a Barcelona. Si els comerços es pensaven que podien continuar humiliant els clients catalanoparlants sense conseqüències, aviat descobriran que això s’ha acabat.
En només dos dies, la campanya ha posat en evidència una realitat incòmoda: milers de catalans pateixen cada dia discriminació lingüística, i només Orriols i el seu partit hi planten cara.