Pluges a tot el país: El Meteocat confirma quin serà el pitjor dia de Setmana Santa

La Setmana Santa es presenta com un dels períodes vacacionals més esperats de l'any, i la planificació d'activitats a l'aire lliure és sempre motiu d'inquietud per a milers de famílies. Per això, la previsió meteorològica es converteix en un aspecte clau per decidir com i on gaudir d'aquests dies festius.

Les últimes informacions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han esvaït els dubtes sobre quina jornada serà la més complicada.

La previsió oficial de Meteocat: atenció al dissabte

Segons les dades més recents difoses per Meteocat, la jornada de dissabte es perfila com la més adversa a tot Catalunya. Els mapes meteorològics indiquen clarament que aquest dia estarà marcat per pluges generalitzades i una significativa caiguda de les temperatures. La inestabilitat atmosfèrica, fruit d'una pertorbació provinent de l'Atlàntic, s'intensificarà durant la matinada de divendres a dissabte, assolint el seu punt més fort durant la tarda de dissabte.

| Canva

Aquest fenomen atmosfèric portarà amb si precipitacions abundants i persistents en pràcticament totes les comarques catalanes.

El mapa facilitat per Meteocat no deixa dubtes: el dissabte presenta una cobertura nuvolosa densa i pluges intenses, especialment notables a les comarques interiors i del litoral central. Ciutats importants com Barcelona, Girona i Tarragona hauran de preparar-se per a un ambient desapacible amb precipitacions constants i temperatures que podrien caure fins a 5 graus respecte al dia anterior.

Evolució del temps durant el pont festiu

Encara que el dissabte es presenta com la jornada més complexa, la resta de dies no estaran exempts de canvis notables. El divendres començarà amb una situació relativament estable a gran part de Catalunya, predominant el sol a les zones costaneres amb alguns intervals nuvolosos matinals. No obstant això, aquesta situació anirà canviant progressivament cap a la nit, anunciant l'empitjorament que arribarà el dissabte.

D'altra banda, el diumenge oferirà una ràpida millora. Segons els experts, la massa nuvolosa i les pluges intenses es desplaçaran cap a l'est, deixant pas a amplis clars durant el matí. Aquest canvi afavorirà una recuperació de les temperatures i permetrà la realització d'activitats a l'aire lliure amb molta més tranquil·litat.

El dilluns, últim dia festiu, seguirà en la línia d'estabilitat recuperada, encara que amb intervals nuvolosos esporàdics i alguna precipitació aïllada a zones del Pirineu oriental i la costa nord de Girona.

Quins fenòmens provoquen aquesta situació?

El fenomen responsable d'aquesta meteorologia variable és una borrasca atlàntica que s'aproxima des de l'oest peninsular, combinada amb un front fred que travessarà Catalunya ràpidament. En interactuar amb l'aire humit procedent del Mediterrani, genera condicions ideals per a pluges abundants i continuades durant almenys 24 hores. Les baixes temperatures vindran provocades per l'entrada posterior d'aire fred, que acompanya sempre aquest tipus de pertorbacions.

| Canva

Encara que aquestes situacions meteorològiques són comunes durant la primavera, la coincidència amb un període vacacional important fa que el seu impacte sigui especialment significatiu. Per això, Meteocat recomana seguir molt de prop les seves actualitzacions per ajustar els plans de Setmana Santa amb suficient antelació.

Consells pràctics per afrontar el mal temps

Donat el panorama meteorològic, és aconsellable prendre algunes precaucions bàsiques. Per exemple, aquells que planegin desplaçaments per carretera hauran de preveure possibles retencions i complicacions a causa de la pluja intensa, reduint la velocitat i augmentant les distàncies de seguretat. També és recomanable comptar amb roba impermeable i roba d'abric suficient, especialment si es realitzaran activitats a l'aire lliure o en zones elevades.

Per a aquells que pretenguin gaudir d'activitats turístiques o d'oci a l'aire lliure, el diumenge i el dilluns seran dies més propicis per a això. Adaptar les activitats previstes al pronòstic meteorològic assegurarà gaudir al màxim d'aquesta Setmana Santa, malgrat la jornada plujosa de dissabte.