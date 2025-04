Avís urgent del Meteocat amb el temps de Setmana Santa: Ull al dissabte

per Mireia Puig

La Setmana Santa sempre és una època molt esperada per gaudir d'activitats a l'aire lliure i escapades familiars, però el clima pot convertir-se en un factor inesperat que condicioni els plans de vacances.

Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat un avís important respecte a la previsió del temps per a aquests dies festius, especialment amb un dia clau que podria sorprendre a més d'un.

Els dies assolellats precedeixen a canvis importants

Segons l'últim informe publicat pel Meteocat, els dies més assolellats de la Setmana Santa seran el dijous i el divendres, cosa que suposa una bona notícia per a aquells que vulguin aprofitar aquestes jornades de descans. Ambdues jornades mostraran un ambient predominantment assolellat en pràcticament tota Catalunya, ideal per sortir a passejar, fer rutes per la muntanya o fins i tot gaudir d'un dia a la platja.

El dijous destacarà per presentar pocs núvols i temperatures agradables durant el dia, un patró que es mantindrà durant el divendres, encara que amb un lleu augment de la nuvolositat a la tarda-nit en algunes comarques de l'interior i el Pirineu, avisant ja d'un canvi que s'aproxima.

Atenció especial al dissabte: la meteorologia es complica

El dissabte serà el dia clau de l'avís llançat pel Meteocat. Segons la predicció a mitjà termini, s'espera que la jornada comenci amb cels més tapats i l'aparició de pluges que s'estendran progressivament al llarg del dia en diverses zones de Catalunya. A les comarques pirinenques i prepirinenques, els xàfecs podrien arribar acompanyats de tempestes elèctriques, afectant especialment les zones més elevades.

Les comarques centrals, entre elles Osona, el Bages i l'Anoia, experimentaran pluges de forma intermitent, encara que podrien intensificar-se cap a la tarda-nit. A les àrees costaneres com el Maresme, el Barcelonès o el Garraf, la pluja es presentarà amb menor intensitat, però serà suficient com per dificultar activitats a l'aire lliure.

Aquest canvi es deu principalment a l'arribada d'un front atlàntic que creuarà Catalunya d'oest a est, generant condicions inestables i descens de temperatures en bona part del territori català, especialment a les zones muntanyoses i a les comarques interiors.

Diumenge de transició i millora parcial

La situació meteorològica per al diumenge de Setmana Santa encara presenta incertesa. Segons els models predictius del Meteocat, sembla que el temps podria millorar respecte al dissabte, encara que encara persistiran intervals de núvols i algunes pluges disperses especialment a la primera meitat del dia. Les temperatures començarien a recuperar-se lentament, però encara es mantindrien una mica fresques, especialment a les zones altes.

En comarques com el Baix Empordà, Alt Empordà o el Ripollès, podrien persistir alguns xàfecs febles, encara que amb tendència a desaparèixer a la tarda, oferint moments puntuals de sol especialment cap al final del dia.

Recomanacions pràctiques per a la Setmana Santa

Davant aquesta situació variable, es recomana als ciutadans planificar acuradament les activitats a l'aire lliure, especialment les previstes per al dissabte. És convenient portar peces adequades com impermeables o paraigües per estar preparats davant possibles canvis sobtats del temps.

Per a aquells que viatgin per carretera, especialment cap al Pirineu o interior de Catalunya, és prudent consultar prèviament les condicions meteorològiques actualitzades i seguir les recomanacions de les autoritats. Finalment, aprofitar les jornades més assolellades del dijous i divendres permetrà gaudir de la Setmana Santa de manera més còmoda i segura, minimitzant així els riscos davant la inestabilitat prevista per al dissabte.