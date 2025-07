Les pluges se'n van i torna la realitat als embassaments catalans: Sau, l'excepció

per Iker Silvosa

L'episodi de pluges intenses que va marcar el cap de setmana a Catalunya ja és història i el sistema d'embassaments ha entrat de nou en la lògica de l'estiu: el descens suau però persistent de les reserves. Les dades publicades avui, dijous 17 de juliol, reflecteixen clarament aquest canvi de cicle. És a dir, la tornada a la normalitat.

La capacitat mitjana de les conques internes catalanes baixa al 78,11%, encadenant dues jornades de pèrdues després de la ratxa de pujades i estabilitat que va portar la DANA i els ruixats dels dies anteriors. La situació confirma que, un cop superat l'impacte positiu de la meteorologia, el sistema torna a dependre principalment de l'evaporació, la calor i la forta demanda estival.

Tanmateix, en aquest context de tornada a la normalitat estiuenca, hi ha una excepció que cal subratllar: l'embassament de Sau. Mentre la majoria d'embassaments ja han iniciat el descens propi d'aquestes dates, Sau encadena diversos dies consecutius de pujada i, només en les últimes 72 hores, ha passat del 62,96% al 63,89%, consolidant una recuperació que no es veia des de l'inici de la primavera.

| Gencat

Aquest comportament converteix Sau en el pantà amb la millor evolució de tot el sistema català en ple mes de juliol, situant-se en nivells molt superiors als que acostumava els últims estius i, sobretot, molt lluny dels mínims alarmants de fa tot just un any.

Va acabar el miratge

La resta del sistema, en canvi, reflecteix la tornada a la realitat després de les pluges. Foix ajusta l'espectacular ompliment provocat per la DANA i baixa des del pic del 103,8% a un encara altíssim 100,75%, mostrant que la gestió d'emergències i el control de cabals han funcionat bé, tot i que la baixada acumulada supera els tres punts. Susqueda, després de diverses setmanes d'estabilitat, baixa amb força fins al 85,49%, perdent més d'un punt en només dos dies, però estant encara en xifres molt lloables.

Riudecanyes manté la seva dinàmica negativa i es queda al 46,89%, tornant a xifres preocupants per a l'estiu. Darnius Boadella, Sant Ponç i la Baells es mantenen estables, amb lleugers ajustos propis del final de l'episodi plujós, mentre que la Llosa del Cavall suma una pujada testimonial.

La foto d'avui és, doncs, la d'un sistema que ha sabut aprofitar el regal de les pluges, però que torna ja a la batalla diària amb la calor i el consum. L'excepció positiva de Sau demostra que la gestió eficient i la meteorologia poden, puntualment, canviar les regles d'un estiu que, històricament, sempre posa a prova la resiliència hídrica de Catalunya.

Amb la previsió de setmanes seques per davant i el consum agrícola i urbà en màxims, el repte torna a ser el de cada any: gestionar amb intel·ligència i responsabilitat un recurs que, tot i que avui en nivells elevats, pot canviar de tendència en qüestió de dies. Per ara, Sau dona la nota optimista en un context en què la realitat, una vegada més, s'imposa a l'eufòria passatgera de la pluja.