Boira, pluja i calor: El Meteocat confirma els detalls del temps que s’acosta

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat la seva previsió a mitjà termini, i les perspectives per al cap de setmana mostren una evolució típica d'estiu amb algunes variacions puntuals.

Segons la previsió gràfica compartida a través del compte oficial a X (@meteocat), el divendres i el diumenge seran, en general, dies força estables a tot el territori, mentre que dissabte es preveu un augment notable de la nuvolositat i un lleuger descens de les temperatures.

Divendres: sol generalitzat amb alguns núvols baixos

Els cels estaran majoritàriament serens a les comarques de Ponent, al litoral sud i a l'interior de Catalunya. Tanmateix, s'esperen alguns núvols baixos matinals, especialment al litoral nord i central, així com intervals de núvols a les Terres de l'Ebre i zones del prelitoral.

Tot i així, la presència de núvols no serà generalitzada ni persistent, i la temperatura continuarà sent càlida, pròpia d'aquesta època de l'any. A les comarques pirinenques podrien aparèixer ruixats locals a la tarda, un fenomen convectiu típic de l'estiu.

Dissabte: augment dels núvols i lleuger canvi en les temperatures

La jornada de dissabte es presenta com la més inestable del cap de setmana. El mapa mostra un increment significatiu de la nuvolositat a pràcticament tot el territori, especialment al quadrant nord-oest, Pirineu i Prepirineu. Hi ha previsió de ruixats o tempestes, sobretot a la tarda, en aquestes zones.

Tot i que no es preveuen grans canvis ni una baixada contundent, el descens suposarà un respir després dels dies previs de calor intensa. També caldrà estar atents a l'evolució dels núvols al litoral nord i centre, on podrien aparèixer algunes pluges febles disperses o intervals de núvols més persistents durant el matí.

Diumenge: estabilitat general i bancs de boira al litoral

El mapa de Meteocat mostra un predomini del sol a gairebé tot Catalunya, amb excepció d'alguns bancs de boira o núvols baixos al litoral central i sud durant les primeres hores del dia. Aquest fenomen és habitual en situacions d'humitat elevada, i sol desaparèixer ràpidament a mesura que avança el matí.

Al Pirineu, no es descarten alguns ruixats a la tarda, com també es preveia per a divendres, però seran en tot cas molt puntuals i de baixa intensitat. Les temperatures, després del lleuger descens de dissabte, es recuperarien lleument, tornant a valors habituals per a un mes de juliol.

El cap de setmana a Catalunya estarà marcat per dos dies majoritàriament estables —divendres i diumenge— i un dissabte més variable, amb núvols i ruixats al nord i un petit descens tèrmic. La situació és típica d'un estiu mediterrani amb activitat convectiva a les zones de muntanya i cels serens a la resta.

Els desplaçaments, activitats a l'aire lliure o festes locals previstes per a aquests dies no es veuran gaire afectats pel temps, excepte a les zones pirinenques dissabte a la tarda, on caldrà estar atents a possibles tempestes. Com sempre, el Meteocat recomana seguir les actualitzacions de la previsió a través dels seus canals oficials per estar al dia dels possibles canvis.