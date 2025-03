La clara petició dels alumnes d'un Institut català a la Generalitat

El Consell de Delegats de l’Institut Priorat ens ha fet arribar una preocupació que afecta bona part dels seus estudiants des de fa temps i que el Govern de la Generalitat, de qui depèn la competència en Educació, no hi posa remei tot i les queixes constants. Esperem que gràcies a la nostra difusió, compartida amb altres mitjans de comunicació, serveixi perquè al Departament li caigui la cara de vergonya i solucioni els problemes d'aquests alumnes.

| ACN

Els afectats consideren que "la seguretat i l’accessibilitat ha de ser primordial en la qualitat educativa" del seu context rural. Per això, la problemàtica principal que volen plantejar és la dificultat que experimenten molts estudiants per arribar al centre educatiu. Els falsetans i les falsetanes han de realitzar, en alguns casos, "trajectes que superen els 1,8 quilòmetres a peu", un recorregut que es complica considerablement a causa de les condicions del camí, especialment després de les afectacions provocades per les pluges torrencials derivades de la DANA.

Aquestes circumstàncies han agreujat l’estat de les vies d’accés i han incrementat el risc d’accidents per als estudiants que es veuen obligats a utilitzar-les diàriament. En aquest sentit, l’estat del camí és molt preocupant, ja que "no disposa de voreres, ni d’enllumenat, ni de carril bici, la qual cosa posa en risc la seguretat dels alumnes que hi circulen caminant o amb bicicleta".

Des de l'Institut, s'agraeix la feina de l'Ajuntament, que ha dut a terme petites millores i reparacions puntuals per minimitzar els riscos en la mesura del possible. Tot i això, aquestes reparacions no són suficients per resoldre definitivament el problema. A més, encara que el camí sigui de titularitat municipal, és una via d'accés a l'Institut i, per tant, és la Generalitat qui ha de tenir la preocupació i la sensibilitat perquè estigui en bones condicions.

Consideren "imprescindible" la intervenció del Departament d’Educació per tal d’impulsar mesures més significatives que permetin garantir unes condicions segures per als estudiants i també la gratuïtat del transport.

| ACN

Tancament del camí

És important remarcar que la situació del camí s’ha vist agreujada en casos d’emergència, com el tancament temporal per motius de seguretat per culpa de les pluges torrencials. També s’ha posat de manifest que el sistema actual és insuficient, la qual cosa ha deixat molts estudiants sense alternatives viables per accedir al centre o retornar a casa. "Aquesta realitat no només afecta la nostra seguretat, sinó que també compromet el dret a l’educació en igualtat de condicions", manifesten.

Demanen que les autoritats pertinents que visitin Falset, amb l’objectiu de "conèixer la realitat" on viuen i mantenir una reunió amb els diferents representants educatius i socials per treballar conjuntament en solucions adequades.

Una reunió molt necessària

L'objectiu de la reunió, consideren, seria consensuar solucions que garanteixin la seguretat i l’accessibilitat dels estudiants, així com implementar mesures eficients a curt i llarg termini. En aquest sentit, un dels eixos importants d’aquestes solucions seria la gratuïtat del transport escolar per als estudiants de Falset.

"El nostre institut és un element fonamental per al desenvolupament educatiu i social de la comarca del Priorat. És per aquest motiu que considerem vital abordar aquesta qüestió amb la màxima prioritat. Com a comunitat compromesa amb l’educació i el benestar dels nostres alumnes, estem convençuts que, amb la col·laboració de tots els organismes, podrem superar aquests reptes i garantir unes condicions més segures i equitatives per a tothom", conclou el comunicat.

Volem agrair d’avançada l’atenció i la disposició per tractar aquesta situació. Estem en plena disposició per coordinar la visita, proporcionar informació complementària o aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir. Confiem que aquesta invitació serà valorada i que podrem comptar amb tot tipus de suport per construir un futur millor per a tots els estudiants i per a tota la comunitat educativa amb la màxima brevetat possible.

Suport institucional de tothom menys de la Generalitat (de moment)

El Consell de Delegats de l’Institut Priorat compta amb el suport de la direcció de l’Institut Priorat, el Consell Escolar de l’Institut Priorat, l'Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Institut Priorat i l'Ajuntament de Falset.