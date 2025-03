Alerta de Protecció Civil per possibles desbordaments en aquests rius

per Sergi Guillén

Un nou episodi de pluges intenses ha posat en alerta les autoritats. Amb precipitacions continuades que han anat saturant el terreny i augmentant el risc de crescudes en diverses conques hidrogràfiques. En aquest context, Protecció Civil ha emès un avís preventiu per advertir la població sobre possibles desbordaments, insistint en la importància d'extremar la precaució en zones de risc.

La situació meteorològica continua marcada per un front d'inestabilitat que s'ha desplaçat des de l'oest de Catalunya, deixant acumulacions importants d'aigua. Els experts adverteixen que el terreny ja està completament xop, cosa que impedeix l'absorció de possibles noves precipitacions i afavoreix l'increment del cabal dels rius.

Rius en risc de desbordament

Les precipitacions han afectat amb especial intensitat a les conques dels rius Llobregat, Congost i Ter, els nivells dels quals han augmentat de manera preocupant. En municipis com Guardiola de Berguedà, Sant Vicenç dels Horts, la Garriga i Sant Joan de les Abadesses, els valors registrats han sobrepassat tots els llindars de seguretat. Cosa que podria derivar en desbordaments si la pluja persisteix.

| ACN

A més, es manté una vigilància especial al Parc Fluvial del Besòs, on el flux de l'aigua s'ha intensificat, incrementant la possibilitat d'incidències. Segons les previsions, les pròximes hores seran clau per avaluar l'evolució del cabal i determinar possibles mesures addicionals.

Un episodi de pluges persistents

Les precipitacions actuals no han arribat de forma aïllada, sinó que formen part d'un sistema d'inestabilitat que ha escombrat Catalunya des de l'oest. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja havia advertit que l'acumulació d'aigua en un terreny prèviament saturat podria provocar un increment sobtat en el cabal dels rius.

El pas d'una línia de tempestes molt activa ha intensificat la situació, i segons els models meteorològics, encara queden hores de precipitacions que podrien agreujar el problema. Les pluges es mantindran amb força fins a la matinada, afectant principalment les comarques del Bages, Osona, el Vallès Oriental i el Barcelonès.

Recomanacions per a la població

Davant aquest escenari de risc, Protecció Civil ha llançat una sèrie de recomanacions per minimitzar els perills associats a les crescudes. S'insta a evitar la circulació per zones inundables, barrancs i lleres de rius, ja que l'aigua podria arrossegar tant a persones com vehicles.

Es recomana no creuar ponts ni tampoc carreteres que puguin veure's afectades per l'augment del cabal i mantenir-se informat a través dels canals oficials d'emergència. En cas d'activitat a l'aire lliure, es suggereix posposar qualsevol desplaçament innecessari fins que la situació es estabilitzi.

L'episodi de pluges intenses posa de manifest la importància de la prevenció i la preparació davant fenòmens meteorològics extrems. En les pròximes hores, les autoritats seguiran avaluant la situació per prendre decisions oportunes i garantir la seguretat de la població.