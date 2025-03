Anunci oficial del Meteocat: Després de les pluges, arriba un canvi brusc de temps

per Mireia Puig

Aquest inici de setmana arriba amb sorpreses meteorològiques a Catalunya. Les previsions oficials confirmen canvis significatius en el temps durant els pròxims dies. Després de diverses jornades amb una situació relativament tranquil·la, els mapes meteorològics revelen novetats que afectaran directament el dia a dia de moltes comarques catalanes. Què podem esperar exactament?

Temps inestable per començar la setmana

Segons la informació difosa oficialment pel Meteocat, aquest dilluns arrencarà amb una situació meteorològica marcada per certa inestabilitat, que serà més evident en alguns territoris específics del país. La presència de ruixats de distribució irregular serà la protagonista durant el dilluns, afectant especialment les comarques interiors, així com les àrees pirinenques i prepirinenques.

Encara que aquestes pluges no es preveuen generalitzades ni persistents, sí que podrien presentar-se amb intensitat puntual en determinades zones, per la qual cosa serà important mantenir-se alerta. El fenomen principal, conegut en meteorologia com a ruixats irregulars, implica que mentre algunes poblacions puguin experimentar pluges intenses, altres properes podrien mantenir-se seques, exemplificant clarament el variable d'aquesta situació atmosfèrica.

| Getty Images, Alain36

Quant a la temperatura, no s'esperen grans canvis durant aquesta primera jornada setmanal. Els valors tèrmics es mantindran bastant constants en relació amb dies anteriors, suavitzant una mica la incomoditat de la pluja irregular i oferint condicions relativament suaus per a aquesta època de l'any.

Dimarts, transició cap a la millora

El dimarts estarà caracteritzat per una evolució progressiva del temps cap a condicions més estables, encara que la pluja podria seguir sent protagonista en certes àrees del territori català. Els mapes indiquen que els ruixats s'aniran debilitant i quedaran concentrats especialment al nord-est del país i algunes zones puntuals de la costa i del prelitoral.

En canvi, cap a l'oest i el sud del territori s'apreciarà clarament una disminució de les precipitacions, donant pas a intervals nuvolosos amb una creixent presència del sol. La temperatura seguirà mantenint-se estable, sense canvis notables, permetent que la sensació tèrmica segueixi sent agradable durant les hores centrals del dia.

Aquesta jornada serà clarament una transició entre la inestabilitat del dilluns i l'estabilitat que s'anticipa per a mitjans de setmana, per la qual cosa serà clau prestar atenció a l'evolució puntual del temps en cada comarca, sobretot en aquells llocs on la pluja hagi tingut una presència més significativa durant el dilluns.

| arrfoto, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

Canvi brusc el dimecres: torna el sol

La gran novetat i el que el Meteocat ha destacat especialment en les seves previsions és el que passarà el dimecres. Aquest dia es produirà un canvi brusc del temps, deixant enrere la inestabilitat i donant pas a una situació marcada clarament pel domini del sol en pràcticament tota Catalunya.

Els mapes oficials mostren com l'anticicló recuperarà el control de la situació, portant cels clars i presència majoritària del sol des de primera hora a la majoria de les comarques. Únicament en algunes zones de l'interior es podran registrar bancs de boira matinals que es dissiparan ràpidament, deixant una jornada lluminosa i amb una pujada progressiva de la temperatura, encara que sense assolir valors extrems.