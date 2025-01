A partir del migdia: Una comarca catalana en risc per neu intensa

La tranquil·litat meteorològica amb què s'ha iniciat la setmana podria quedar enrere a partir d'aquest dijous al migdia, moment en què s'espera l'arribada d'un episodi de nevades en una comarca del Pirineu català. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el fenomen se centrarà en les pròximes 24 hores i mantindrà en suspens les zones de muntanya per sobre dels 1.200 metres, on el gruix de neu acumulada podria superar els 20 centímetres.

Aquest anunci ha motivat l'activació d'un avís de situació meteorològica de perill (avisos SMP) de nivell 2 sobre 6, cosa que implica un risc moderat però significatiu.

Els primers indicis d'aquest canvi de temps començaran a percebre's durant el matí de dijous, quan el front atlàntic penetri al nord-est peninsular, deixant precipitacions que, en un principi, podran ser en forma de pluja en cotes relativament altes.

| Canva

No obstant això, a mesura que avanci el dia i la massa d'aire fred es consolidi, la cota de neu descendirà progressivament fins als esmentats 1.200 metres. Això obrirà la porta a nevades de certa envergadura, sobretot en cims i colls exposats a vents del nord-oest, que són propicis per a la formació de núvols orogràfics en regions pirinenques.

Segons la informació que maneja el Meteocat, les precipitacions més intenses se centraran entre dijous a les 13:00 h i divendres a la mateixa hora, període en què es preveuen els acumulats de neu més significatius. Tot i així, la predicció estima que la borrasca podria prolongar el seu efecte més enllà, si bé amb menor intensitat. La probabilitat que es produeixin nevades per sobre dels 20 centímetres a 1.200 metres justifica l'emissió de l'alerta, tot i que el grau de perill estigui lluny dels nivells màxims.

La preocupació no només resideix en la quantitat de neu, sinó també en els efectes col·laterals que podria desencadenar. Les carreteres d'alta muntanya podrien veure's afectades pel gruix de la nevada, dificultant la circulació i obligant a prendre mesures preventives com l'ús de cadenes.

Alhora, els accessos a estacions d'esquí o a poblacions elevades podrien experimentar talls intermitents o restriccions de pas, especialment si les precipitacions coincideixen amb les hores de més activitat turística. Les autoritats locals recomanen als conductors que planifiquin els seus viatges amb antelació i s'informin a través dels canals oficials, com el Servei Català de Trànsit o la pròpia web del Meteocat.

| aluxum, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

Quant a la sensació tèrmica, l'entrada d'aire més fred es farà notar de forma moderada, reduint les temperatures màximes i provocant un lleu repunt de les mínimes en zones on l'altitud no superi els 1.000 metres. Aquesta variació, unida a l'alta humitat, podria traduir-se en boires matinals als valls interiors del Pirineu i en algunes àrees prepirinenques, dificultant la visibilitat de conductors i excursionistes.

De moment, les autoritats no han emès avisos de tall de carreteres més enllà de les recomanacions habituals per a aquest tipus d'episodis hivernals. No obstant això, s'insisteix en la conveniència de portar roba d'abric, el dipòsit de combustible ple i, si cal, cadenes al maleter o pneumàtics d'hivern. També es recomana als aficionats a la muntanya i al senderisme que evitin zones amb pendent pronunciada si no compten amb l'experiència i l'equip apropiat.