Aliança Catalana denuncia l’abandonament institucional de la prevenció en emergències

Aquest dimarts a la tarda ha començat el primer ple del 2025 al Parlament de Catalunya, centrat en un debat general sobre la prevenció i gestió d'emergències derivades dels efectes del canvi climàtic, impulsat per Junts. El debat, motivat per les greus conseqüències de la DANA al País Valencià, Castella-La Manxa i Andalusia, ha posat sobre la taula el paper clau dels municipis i la seva capacitat de resposta davant aquests episodis extrems.

Durant la sessió, la diputada Rosa Maria Soberana, en representació d’Aliança Catalana, ha carregat contra la "inoperància històrica" de les institucions, acusant el Govern català de no haver fet prou per millorar els mecanismes de resposta davant emergències. Soberana ha començat amb un missatge de suport a les famílies afectades per la DANA, tot denunciant que "moltes d’elles continuen abandonades per la manca d’efectivitat de les ajudes". També ha criticat el PSC per “ofendre la dignitat del País Valencià” amb la seva retòrica i ha exigit respecte a la seva denominació històrica i cultural.

La manca de plans d’emergència, un problema endèmic

Aliança Catalana ha denunciat que només el 23% dels municipis catalans disposen d’un pla d’emergència municipal homologat, una situació "insostenible i perillosa". Tot i les promeses del president Illa, que el novembre passat va anunciar una partida de 20 milions d’euros per solucionar aquesta situació en dos anys, Soberana ha retret que "a dia d’avui no sabem res de com s’ha implementat aquest compromís". Ha reclamat més recursos tècnics i econòmics per als ajuntaments i una acció decidida del Govern per fer front a aquest problema endèmic.

| Parlament

Gestió forestal i cooperació internacional

La gestió forestal també ha estat un dels pilars del discurs d’Aliança Catalana. La diputada ha proposat un pla integral que inclogui la neteja i manteniment dels boscos, la instal·lació de plantes de biomassa per convertir les restes forestals en energia sostenible i accions per evitar la pèrdua d’aigua de pluja. També ha plantejat la necessitat de col·laborar amb Andorra i França per gestionar riscos compartits, com els incendis forestals i les inundacions.

Reforç dels serveis d’emergència i del voluntariat

Soberana ha fet una crida a enfortir els cossos locals de protecció civil amb més recursos materials i formació, alhora que ha destacat la importància del voluntariat en situacions d’emergència. Ha proposat formalitzar el paper de les associacions de voluntaris dins del sistema d’emergències i impulsar campanyes per captar nous membres. "El voluntariat és una peça clau per garantir la resposta immediata i eficient en moments crítics", ha afirmat.

Amb aquestes propostes, Aliança Catalana busca no només respondre a les mancances actuals, sinó també posar les bases d’un sistema d’emergències més resilient davant els reptes del canvi climàtic. El debat continuarà fins dijous, quan es votaran les propostes de resolució dels grups parlamentaris.