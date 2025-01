Així baixaran les temperatures a partir de dissabte

per Pol Nadal

Els primers compassos d'aquesta setmana han arribat amb alguns núvols dispersos i un cert estancament dels valors tèrmics en bona part de Catalunya. No obstant això, els mapes del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) pronostiquen la irrupció d'un front que podria marcar un canvi important, sobretot de cara al final de la setmana.

El trànsit de núvols i la possibilitat de precipitacions a partir de dijous, juntament amb la posterior incursió d'aire més fresc, apunten a un escenari en què les temperatures podrien experimentar un descens moderat, especialment durant el cap de setmana.

| aluxum, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

La predicció a mitjà termini dibuixa una successió de dies inestables, amb intervals de núvols i pluges ocasionals que començaran a manifestar-se dijous a la tarda. Aquest front, procedent de l'Atlàntic, travessarà part del territori, deixant ruixats dispersos en punts del litoral i prelitoral, així com en algunes zones del Pirineu. No es descarta que les precipitacions siguin puntualment més intenses a l'extrem nord, on la interacció amb el relleu facilita la formació de pluges més consistents.

El pitjor arriba amb l'entrada del cap de setmana

Entre divendres i dissabte, el gruix de la inestabilitat hauria de remetre, donant pas a un ambient una mica més estable, encara que no completament asserenat. No obstant això, és precisament durant aquest interval quan es preveu que les temperatures iniciïn un descens més apreciable.

Segons els models meteorològics, la massa d'aire que arribarà després del pas del front serà una mica més fresca, cosa que impulsarà, d'una banda, un alleujament en les mínimes, i d'altra banda, un refredament de les màximes respecte als valors registrats en els dies precedents.

Pel que fa a les mínimes, algunes comarques de l'interior podrien veure com els termòmetres, que aquests dies s'han quedat en valors més suaus, retrocedeixen fins a situar-se de nou propers o lleugerament per sota dels 5 graus en les primeres hores del matí.

| eltiempo.es, Canva

En cotes més altes del Pirineu, no es descarta l'aparició d'alguna gelada feble que, de moment, seria residual i localitzada en valls protegits. Amb això, la sensació tèrmica, sobretot a primera hora del dia i a última de la tarda, tornarà a ser purament hivernal.

Amb l'entrada d'aquesta massa d'aire més fresc, s'espera que els termòmetres deixin de rondar les màximes que s'havien observat en dies anteriors, baixant diversos graus i aproximant-se, almenys, a la mitjana estacional. Això es traduirà en una major necessitat d'abric per a aquells que aprofitin el cap de setmana per a plans a l'aire lliure.