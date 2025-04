A partir d'ara: El Meteocat anuncia pluges intenses a mitja Catalunya

per Mireia Puig

En qüestió d'hores, molts catalans podrien necessitar alguna cosa més que un paraigua. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) acaba de publicar una important actualització en el seu avís de perill per fenòmens meteorològics. El que semblava una tranquil·la jornada de dissabte podria convertir-se en un desafiament per a aquells que s'aventurin a sortir de casa, especialment en determinades comarques.

On i quan caurà amb més força?

L'avís emès per Meteocat detalla amb precisió un episodi de pluges intenses per a aquest dissabte, des de les 14:00 fins a les 20:00 hores, afectant un ampli sector central de Catalunya. L'alerta, encara que situada en el grau mínim (1 sobre 6), implica precipitacions que podrien superar els 20 mil·límetres en tan sols 30 minuts.

Això significa pluges prou abundants per complicar desplaçaments, generar acumulacions sobtades d'aigua en zones urbanes i produir problemes puntuals en carreteres i sistemes de drenatge.

| XCatalunya

Entre les comarques afectades destaquen les del centre i oest del país, que abasten des d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental, fins al Baix Llobregat, l'Anoia i el Bages. També han d'estar atents en zones més al nord i oest, com el Solsonès o el Berguedà, on tradicionalment les tempestes es formen i descarreguen amb intensitat.

Com interpretar aquest fenomen meteorològic

La situació descrita per Meteocat implica la formació de ruixats d'intensitat moderada a forta en períodes breus, acompanyats localment de fenòmens més cridaners, com tempestes elèctriques, ràfegues de vent puntualment intenses i fins i tot episodis aïllats de calamarsa.

Aquestes situacions, encara que breus, solen sorprendre vianants i conductors per la seva rapidesa d'aparició i desaparició.

Aquest fenomen té un origen clar: el contrast tèrmic habitual a la primavera. La combinació de temperatures relativament altes en superfície amb aire fred en altura afavoreix la ràpida formació de núvols convectius o cumulonimbus, capaços de descarregar fortes precipitacions de manera sobtada.

La conseqüència més comuna són inundacions urbanes puntuals, desbordaments ocasionals de rierols petits o problemes temporals en la circulació de vehicles, especialment en vies secundàries i urbanes amb poca capacitat de drenatge.

Consells pràctics davant la previsió meteorològica

Davant aquest panorama, és essencial mantenir-se informat amb actualitzacions regulars del temps. Per a aquells que tinguin activitats a l'aire lliure o desplaçaments en les comarques afectades, és recomanable avançar els plans o preveure resguards propers per protegir-se durant la tempesta. Les zones més sensibles seran aquelles amb menor capacitat d'evacuació de l'aigua, com carrers estrets o àrees amb clavegueram insuficient.

| Canva

Les recomanacions bàsiques inclouen evitar creuar carrers inundats, fins i tot si el nivell d'aigua sembla baix, ja que la força de l'aigua pot ser enganyosa. Si la tempesta sorprèn a la carretera, és crucial reduir la velocitat, encendre els llums del vehicle i, en situacions extremes, aturar-se en un lloc segur fins que cessi la intensitat de la pluja.

Finalment, encara que el risc marcat per Meteocat és moderat, aquests fenòmens poden ser imprevisibles. La prevenció i prudència sempre són les millors companyes davant qualsevol episodi meteorològic advers.