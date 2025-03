A partir d'ara: 7 comarques molt poblades afectades per pluges intenses

Quan semblava que la primavera avançava amb tranquil·litat per Catalunya, les previsions meteorològiques han canviat dràsticament en les últimes hores. El que fins fa poc era una suau transició cap a dies més càlids i secs, avui presenta un gir inesperat en el temps.

És important que aquells que visquin a les comarques més poblades de Catalunya estiguin especialment atents a les pròximes hores, a causa de l'avís recentment emès per les autoritats meteorològiques catalanes.

Quines zones estan sota avís meteorològic?

Segons l'última actualització proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), set comarques molt poblades enfronten un episodi significatiu de pluges intenses durant la jornada d'avui, des de les 13:00 fins a les 19:00 hores.

| XCatalunya

Les zones concretament afectades inclouen importants nuclis urbans com parts del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, així com altres comarques com Maresme, Alt Penedès i Garraf.

Aquest avís de precipitacions intenses no s'ha de prendre a la lleugera, encara que el nivell de perill es manté per ara en un grau baix, catalogat com 1 de 6 segons l'escala oficial del Meteocat. No obstant això, l'alerta continua sent rellevant a causa de la possible intensitat puntual de les pluges.

Quin tipus de precipitacions s'esperen?

La previsió meteorològica indica clarament que la intensitat de les precipitacions pot superar fàcilment els 20 mil·límetres en tan sols mitja hora. Aquesta quantitat, encara que pugui semblar modesta en termes absoluts, representa una pluja molt intensa quan cau en un curt període de temps, amb potencial suficient per generar problemes puntuals com acumulacions d'aigua en carrers, dificultats en la circulació viària o petits despreniments en zones amb terrenys més sensibles.

A més, Meteocat ha subratllat que aquestes precipitacions poden venir acompanyades localment de tempestes i, en alguns casos, fins i tot calamarsa. La calamarsa, encara que petita, pot incrementar considerablement l'impacte d'aquestes pluges, generant riscos addicionals per a vianants, ciclistes i conductors.

Per què es produeix aquesta situació meteorològica?

El fenomen responsable d'aquestes pluges intenses és una situació típica de primavera, coneguda com a convecció, causada per l'escalfament diürn que propicia la formació ràpida de núvols de desenvolupament vertical. Aquests núvols, anomenats cumulonimbus, són coneguts per generar precipitacions sobtades i intenses, tempestes elèctriques i ocasionalment calamarsa. Aquest procés pot donar-se ràpidament i canviar dràsticament el clima en qüestió de minuts, especialment durant la tarda quan la temperatura del dia arriba al seu pic.

Recomanacions per a la població afectada

Davant l'alerta vigent i la probabilitat de pluges intenses en les pròximes hores, és fonamental extremar precaucions. Es recomana limitar en la mesura del possible els desplaçaments, sobretot si requereixen l'ús del vehicle. En cas de necessitat imperiosa, es recomana mantenir velocitats moderades, augmentar la distància de seguretat entre vehicles i evitar transitar per zones inundables o susceptibles d'embassaments.

| Canva

A més, si les pluges venen acompanyades de tempestes elèctriques, és important buscar refugi adequat en llocs tancats, allunyant-se d'arbres aïllats o estructures metàl·liques. Romandre informat a través de mitjans oficials i seguir les indicacions de les autoritats locals pot marcar una notable diferència en termes de seguretat.

Amb la primavera avançant, aquests episodis meteorològics poden repetir-se, per la qual cosa estar atents a les actualitzacions és crucial per a la seguretat de tots.