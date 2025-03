Anunci urgent del Meteocat: 7 comarques molt poblades afectades per pluja intensa

Catalunya es desperta aquest dilluns amb una previsió meteorològica que podria complicar les activitats quotidianes de milers de persones, especialment en algunes de les seves zones més poblades. El ServeiMeteorològic de Catalunya (Meteocat) acaba d'emetre una alerta que mereix atenció immediata per part de la ciutadania.

Pluges intenses i breu durada

Segons l'última actualització del Meteocat, s'espera una situació de pluja intensa que afectarà principalment set comarques molt poblades: el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Penedès. Aquesta alerta estarà vigent des de les 13:00 hores fins a les 19:00 hores d'avui dilluns, amb una possibilitat real de superar el llindar de 20 mm de precipitació en tan sols mitja hora.

| XCatalunya

Tot i que el grau de perill màxim assenyalat per Meteocat se situa en el nivell més baix, 1 sobre 6, no es pot subestimar la capacitat d'aquestes precipitacions per causar problemes puntuals, especialment en zones urbanes on el drenatge pot veure's compromès ràpidament. A més, és important assenyalar que aquestes pluges vindran acompanyades per tempestes elèctriques, que en alguns casos podrien incloure també caiguda de calamarsa, fenomen habitual durant episodis de tempestes primaverals.

Zones urbanes especialment vulnerables

L'afectació en comarques com el Barcelonès i el Baix Llobregat, àrees densament poblades i amb importants nuclis urbans com Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i Badalona, augmenta la possibilitat d'impactes directes sobre la mobilitat ciutadana. L'acumulació ràpida d'aigua pot generar inundacions sobtades en carrers, túnels i passos subterranis, generant dificultats importants en la circulació.

Per la seva banda, comarques com el Vallès Oriental i Occidental, el Maresme i el Garraf, podrien enfrontar-se a problemes addicionals a causa de les seves característiques geogràfiques i urbanístiques. Les zones properes a rieres i torrents solen ser especialment sensibles davant precipitacions curtes, però intenses com les previstes pel Meteocat.

Recomanacions i mesures preventives

Davant aquest escenari meteorològic, les autoritats recomanen a la ciutadania extremar les precaucions. En primer lloc, evitar en la mesura del possible desplaçaments innecessaris durant el període de màxima intensitat de les pluges. Per a aquells que hagin de circular obligatòriament, es recomana màxima precaució durant la conducció, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat, especialment en carreteres secundàries i vies urbanes amb tendència a la inundació.

| Rosleymajid, Meteocat

També és fonamental evitar zones que es puguin inundar fàcilment, com garatges subterranis o passos a desnivell. A més, es recomana assegurar que desaigües, canaletes i sistemes de drenatge estiguin nets per minimitzar el risc d'acumulació d'aigua i posteriors danys materials.

Finalment, estar atents a les actualitzacions proporcionades pels canals oficials del Meteocat i Protecció Civil permetrà reaccionar ràpidament davant possibles canvis en la previsió o intensificació del fenomen meteorològic.

Aquest episodi puntual, encara que breu, ens recorda la importància de mantenir una cultura preventiva davant esdeveniments meteorològics extrems, cada cop més habituals a causa dels efectes del canvi climàtic. La responsabilitat compartida entre ciutadania i autoritats serà clau per superar sense conseqüències majors aquesta jornada plujosa a les comarques més poblades de Catalunya.