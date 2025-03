El Meteocat confirma el canvi de temps a Catalunya: Així afectarà els pròxims dies

per Mireia Puig

Després d'una llarga temporada marcada per una dinàmica meteorològica pròpia d'influències atlàntiques, els pròxims dies a Catalunya portaran novetats importants que afectaran el dia a dia dels seus habitants.

Molts ciutadans miren al cel preguntant-se si podran gaudir finalment de jornades agradables, pròpies d'aquesta època de l'any, després de setmanes de cels grisos i pluges persistents. La resposta ha arribat oficialment a través del Meteocat, i promet satisfer les expectatives d'aquells que trobaven a faltar el sol.

Arriba un anticicló que tornarà el protagonisme al sol

Segons confirma l'agència meteorològica oficial, Catalunya entrarà sota la influència directa d'un poderós anticicló que posarà fi temporalment a les pertorbacions que han dominat la climatologia regional durant gran part de març. A partir d'aquest dimecres, el mapa meteorològic patirà una transformació significativa. Les pluges quedaran enrere progressivament i el sol tornarà a ser el principal protagonista, especialment a la segona meitat de la setmana.

| Getty Images, LightSecond

La jornada de dimecres suposarà l'inici clar d'aquesta transició meteorològica. Encara que alguns núvols encara seran visibles en punts del nord, especialment en zones de muntanya del Pirineu occidental, la major part del territori català gaudirà ja d'un ambient notablement assolellat.

Les temperatures començaran a remuntar gradualment, sobretot a la costa catalana i en comarques de l'interior com Osona, el Bages i la Garrotxa, on el termòmetre reflectirà valors més primaverals després de jornades una mica més fresques.

Dijous i divendres: Sol dominant i ascens tèrmic a tota Catalunya

L'estabilitat es consolidarà plenament durant el dijous, quan l'anticicló se situï fermament sobre Catalunya. Això provocarà que els cels estiguin pràcticament assolellats a tota la regió, destacant particularment les comarques del litoral central i sud, com el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Baix Camp o el Tarragonès, on la sensació primaveral serà més acusada. A l'interior i en zones de muntanya del nord podrien observar-se alguns núvols residuals, però sense precipitació destacable.

Ja el divendres, la influència anticiclònica serà encara més evident. El mapa meteorològic facilitat pel Meteocat indica clarament un predomini absolut del sol. Des de l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre, passant per la Catalunya Central, el cel es mantindrà assolellat pràcticament durant tota la jornada, afavorint un notable ascens tèrmic diürn.

No serà estrany, en punts concrets del litoral i prelitoral, assolir temperatures que rondaran els 20 graus o fins i tot els superaran lleugerament en les hores centrals del dia.

Atenció a les boires matinals: úniques excepcions a una setmana assolellada

Encara que la situació general apunta a dies de clima agradable i assolellat, Meteocat adverteix que no es descarten alguns episodis puntuals de boires matinals o boirines en zones de l'interior, especialment a la Depressió Central i en comarques com la Segarra, el Pla d'Urgell o l'Alt Camp. Aquestes formacions nuvoloses seran poc persistents i desapareixeran ràpidament durant les primeres hores del dia, deixant pas a un ambient assolellat i més càlid a mesura que avanci el matí.

| PraewBlackWhite, Sarwono de FeatherpenCS, XCatalunya

Bon temps fins al cap de setmana, però amb precaució

En resum, Catalunya gaudirà d'un canvi meteorològic clarament favorable per a les activitats a l'aire lliure i per aprofitar plenament l'inici de la primavera. L'impacte positiu es notarà especialment en sectors com el turisme, la restauració i en les activitats esportives o familiars en espais oberts.

Tot i així, Meteocat recomana no confiar-se i estar pendents de futures actualitzacions, ja que la primavera és una estació de canvis ràpids i les condicions anticiclòniques, encara que solen durar diversos dies, podrien veure's interrompudes sobtadament per noves pertorbacions atlàntiques més endavant.

De moment, però, la setmana es presenta favorable, clara i assolellada, una oportunitat ideal per gaudir plenament del bon temps a tota Catalunya.