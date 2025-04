Quan el Papa Francesc va trobar justificació a l'atemptat de Charlie Hebdo

per Mireia Puig

El Papa Francesc, mort el 21 d'abril de 2025 als 88 anys, deixa darrere seu un llegat marcat per reformes progressistes i nombroses polèmiques que van desafiar les estructures tradicionals de l'Església Catòlica.

El moment més polèmic

Al llarg del seu pontificat, Francesc va abordar temes delicats amb una franquesa que sovint va generar controvèrsia. El 2015, després de l'atemptat contra la revista satírica Charlie Hebdo, va afirmar que la llibertat d'expressió té límits quan es tracta d'insultar la fe dels altres, cosa que va ser interpretada per alguns com una justificació implícita de la violència.

En qüestions de moral sexual, les seves declaracions també van provocar debat. Va qualificar l'avortament com un "homicidi" i va comparar els qui el practiquen amb "sicaris", generant crítiques per l'ús d'un llenguatge tan contundent.

| Canva, Ethic

A més, en una reunió amb bisbes italians, es va referir a la presència d'homosexuals als seminaris com "demasiado mariconeo", comentari pel qual posteriorment va demanar disculpes.

En l'àmbit de la justícia interna de l'Església, Francesc va enfrontar crítiques pel seu maneig de casos d'abús sexual. Encara que va implementar mesures per combatre aquests delictes, també va ser acusat de mostrar clemència cap a alguns sacerdots condemnats, cosa que va generar descontentament entre les víctimes i els seus defensors.

Opinions de tot tipus, seguidors entre l'esquerra

Les declaracions del Papa Francesc van suscitar reaccions trobades tant dins com fora de l'Església. Mentre alguns van elogiar la seva disposició a abordar temes controvertits, altres el van acusar d'heretgia i de desviar-se de la doctrina tradicional.

| Canva

El seu enfocament més obert cap a temes com l'homosexualitat - encara que de boca - va ser vist per sectors conservadors com una amenaça als valors fonamentals de l'Església.​ Els wokes li van aplaudir encara que la realitat era ben diferent.

Malgrat les crítiques, Francesc va mantenir el seu compromís amb una Església més inclusiva i propera als marginats. La seva mort deixa un buit significatiu i planteja interrogants sobre el rumb futur de l'Església Catòlica.​

Serà el seu successor un continuador de la línia progre iniciada per Francesc o prevaldran les forces conservadores que busquen que l'Església sigui el que sempre ha estat? El llegat del Papa Francesc, ple de llums i ombres, seguirà sent objecte d'anàlisi i debat en els anys vinents.​