El pantà de Sau dona la gran sorpresa del dia: Última hora dels embassaments catalans

El pantà de Sau ha donat avui la gran sorpresa en registrar una lleugera pujada en ple agost. Després de diverses jornades de descensos, aquest embassament guanya unes centèsimes i se situa al 59,49 %. És un moviment excepcional per aquestes dates, quan el que és habitual és encadenar pèrdues diàries. Sau es converteix així en l'embassament que més creix a Catalunya, almenys avui, en un context general marcat per l'estabilitat.
L'únic altre embassament que aconsegueix sumar aigua és la Llosa del Cavall, que puja també unes centèsimes i arriba al 84,41 %. Aquest pantà ja venia de diversos dies d'increments i es confirma com un dels més resistents de l'estiu. Amb aquesta nova pujada, es consolida en xifres molt altes i reforça l'estabilitat de la conca interna.
Descensos mínims a la resta d'embassaments
La conca interna catalana en el seu conjunt perd tot just una dècima i se situa al 73,69 %. La resta de pantans registren descensos molt suaus. Susqueda baixa tres dècimes però segueix al 79,54 %, un dels nivells més sòlids del sistema. La Baells retrocedeix dues dècimes i queda al 87 %, mentre que Sant Ponç cedeix una dècima i es manté al 87,63 %.
Al litoral, Foix baixa tres dècimes i queda al 87,98 %, encara en xifres altíssimes. Al Priorat, Siurana perd unes centèsimes i es manté en un 15,55 %, consolidant la seva condició de punt crític. En paral·lel, Riudecanyes pateix la caiguda més acusada de la jornada, amb un retrocés de gairebé mig punt fins al 42,59 %.
Catalunya manté la seva posició al rànquing nacional
En l'àmbit estatal, les dades no han canviat respecte a la setmana passada. La conca interna catalana continua sent la cinquena millor xarxa de pantans de tot Espanya, per davant de grans sistemes que han patit pèrdues més notables a l'agost. Si s'analitza per comunitats autònomes, la catalana manté la tercera posició nacional en capacitat embassada, només per darrere de Madrid i el País Basc, ambdues amb xifres excepcionals.
Un estiu d'estabilitat i excepcions positives
L'estiu avança i Catalunya segueix mostrant una estabilitat poc habitual als seus embassaments, gràcies a un coixí acumulat a la primavera i a una gestió molt més eficient. La sorpresa del pantà de Sau recorda que fins i tot en ple agost és possible registrar millores puntuals, mentre la Llosa del Cavall confirma ser el pantà més resistent. En el conjunt del sistema, l'estabilitat domina i permet encarar el final de l'estiu amb un marge ampli i tranquil·litzador.