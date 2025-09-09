El pantà de Foix, l’únic beneficiat per les pluges: Així estan els embassaments avui

L'embassament de Foix ha protagonitzat la gran notícia del dia en registrar la pujada més important de tota la xarxa. En només vint-i-quatre hores ha guanyat més de dos punts i arriba al 80,05 %, tornant a situar-se en el selecte grup d'embassaments que superen el llindar del 80 %. La seva evolució trenca amb la tònica general de pèrdues mínimes que domina a la conca interna, i el converteix en el gran beneficiat per les pluges de les últimes hores.
Sau confirma la seva dinàmica positiva
L'altra dada positiva l'aporta Sau, tot i que en el seu cas no suposa cap sorpresa. Després de diversos dies en dinàmica ascendent, ha sumat unes dècimes més i arriba al 57,76 %. La seva pujada confirma la tendència dels últims dies, aportant un marge addicional d'estabilitat en un embassament que històricament ha estat un dels més sensibles a la calor.
El balanç general de la conca interna catalana mostra una gran estabilitat. El nivell total se situa al 71,83 %, només cinc centèsimes menys que ahir. La majoria d'embassaments han registrat descensos tan petits que resulten gairebé imperceptibles.
Susqueda, que es manté com el gran pilar del sistema, retrocedeix dues dècimes i queda al 79,80 %. La Baells perd unes dècimes i marca un 85,28 %, xifres que continuen sent molt altes per a aquesta època de l'any. La Llosa del Cavall cedeix una centèsima i es queda al 84,79 %, confirmant una solidesa pràcticament inalterable.
Sant Ponç baixa mínimament fins al 86,82%, mentre que a la part baixa de la taula Siurana retrocedeix unes centèsimes i se situa al 15,02%. Riudecanyes, després de diversos dies de petites pèrdues, baixa fins al 39,02 %, xifres baixes però millors que fa un any. Per la seva banda, Darnius Boadella es manté inalterable al 58,57 %, reflectint una estabilitat poc habitual en aquest embassament.
Estabilitat amb perspectives de millora
La jornada confirma que els embassaments catalans mantenen una gran estabilitat en ple setembre, amb descensos molt suaus i puntuals excepcions positives. El cas de Foix, que ha aconseguit superar el 80 % després d'un augment notable, demostra que fins i tot pluges modestes poden tenir un impacte real en alguns embassaments.
El sistema en el seu conjunt continua amb xifres altes, amb més del 71 % de la capacitat total ocupada. La previsió meteorològica apunta a noves pluges els pròxims dies, cosa que obre la possibilitat de consolidar la recuperació iniciada per embassaments com els de Foix i Sau. Catalunya enceta així la segona setmana de setembre amb estabilitat, marge de seguretat i un escenari que podria millorar si les precipitacions compleixen el que està previst.