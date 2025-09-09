El pantano de Foix, el único beneficiado por las lluvias: Así están los embalses hoy

El pantano de Foix ha protagonizado la noticia del día al registrar la subida más importante de toda la red. En apenas veinticuatro horas ha ganado más de dos puntos y alcanza el 80,05 %, volviendo a situarse en el selecto grupo de embalses que superan el umbral del 80 %. Su evolución rompe con la tónica general de pérdidas mínimas que domina en la cuenca interna, y lo convierte en el gran beneficiado por las lluvias de las últimas horas.

Sau confirma su dinámica positiva

El otro dato positivo lo aporta Sau, aunque en su caso no supone una sorpresa. Tras varios días en dinámica ascendente, ha sumado unas décimas más y alcanza el 57,76 %. Su subida confirma la tendencia de los últimos días, aportando un margen adicional de estabilidad en un embalse que históricamente ha sido uno de los más sensibles al calor estival.

El balance general de la cuenca interna catalana muestra una gran estabilidad. El nivel total se sitúa en el 71,83 %, apenas cinco centésimas menos que ayer. La mayoría de embalses han registrado descensos tan pequeños que resultan casi imperceptibles.

| Wikipedia

Susqueda, que se mantiene como el gran pilar del sistema, retrocede dos décimas y queda en el 79,80 %. La Baells pierde unas décimas y marca un 85,28 %, cifras que continúan siendo muy altas para esta época del año. La Llosa del Cavall cede una centésima y se queda en el 84,79 %, confirmando una solidez prácticamente inalterable.

Sant Ponç baja mínimamente hasta el 86,82 %, mientras que en la parte baja de la tabla Siurana retrocede unas centésimas y se sitúa en el 15,02 %. Riudecanyes, tras varios días de pequeñas pérdidas, desciende hasta el 39,02 %, cifras bajas pero mejores que hace un año. Por su parte, Darnius Boadella se mantiene inalterable en el 58,57 %, reflejando una estabilidad poco habitual en este embalse.

| Gencat

Estabilidad con perspectivas de mejora

La jornada confirma que los embalses catalanes mantienen una gran estabilidad en pleno septiembre, con descensos muy suaves y puntuales excepciones positivas. El caso de Foix, que ha logrado superar el 80 % tras un aumento notable, demuestra que incluso lluvias modestas pueden tener un impacto real en algunos pantanos.

El sistema en su conjunto continúa en cifras altas, con más del 71 % de la capacidad total ocupada. La previsión meteorológica apunta a nuevas lluvias en los próximos días, lo que abre la posibilidad de consolidar la recuperación iniciada por embalses como Foix y Sau. Catalunya encara así la segunda semana de septiembre con estabilidad, margen de seguridad y un escenario que podría mejorar si las precipitaciones cumplen lo previsto.