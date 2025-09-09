El gir que espera el conseller delegat del Banc Sabadell i deixa descol·locat el BBVA

El panorama bancari espanyol es troba en un estat d'efervescència i anàlisi constant. Les recents decisions de política monetària han dibuixat un escenari complex per a les entitats financeres. Aquest entorn de tipus d'interès elevats ha enfortit els marges dels bancs, però també ha generat una intensa competència.
Enmig d'aquest tauler estratègic, les operacions corporatives com les fusions i adquisicions adquireixen una rellevància cabdal. L'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) hostil llançada per BBVA sobre Banc Sabadell s'ha convertit en l'epicentre de totes les mirades. L'operació no només definirà el futur de dos gegants financers, sinó que també redibuixarà el mapa de poder en el sector.
La confiança de Sabadell davant el silenci del banc basc
El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha introduït una nova variable a l'equació. Durant una conferència organitzada per Barclays, el directiu va expressar una convicció que ha ressonat amb força al mercat. Considera que el sentit comú convida a pensar que l'actual oferta del BBVA no pot ser la definitiva.
Aquesta declaració pública afegeix una capa de pressió sobre l'entitat basca, que fins ara ha mantingut una postura ferma. González-Bueno va defensar amb vehemència el valor intrínsec de la seva entitat, destacant la notable trajectòria dels darrers cinc anys. Per a la cúpula de Sabadell, la proposta actual simplement no reflecteix el potencial ni l'atractiu del banc català per als seus accionistes.
El conseller delegat va recordar un episodi clau que fonamenta el seu actual rebuig a les condicions imposades. "Vam rebutjar una oferta que era millor que aquesta", va afirmar, rememorant la proposta anterior que consideraven superior.
L'oferta vigent, que proposa una acció i una quantitat en metàl·lic per un paquet d'accions de Sabadell, es veu com a insuficient. El missatge és clar i directe: el valor de l'entitat ha crescut i l'oferta s'hauria d'ajustar a aquesta nova realitat. L'estratègia sembla ser la d'evidenciar una infravaloració, esperant que els accionistes i el mateix mercat secundin aquesta visió crítica.
Les sinergies en el punt de mira i els terminis clau de la CNMV
Un dels arguments més sòlids esgrimits per la direcció de Sabadell se centra en les sinergies. González-Bueno ha posat el focus en les projeccions presentades per l'entitat basca, qualificant-les de poc realistes. En el llenguatge financer, les sinergies representen els estalvis de costos i eficiències que s'esperen d'una fusió.
El directiu suggereix que molts dels elements inclosos en el càlcul de BBVA necessitaran una revisió profunda. Aquest escepticisme sobre els beneficis de la integració afegeix més dubtes sobre la viabilitat i conveniència de l'operació. La crítica no és superficial, sinó que ataca directament la justificació econòmica de l'oferta.
Mentrestant, el rellotge regulador segueix el seu curs implacable, marcant els pròxims moviments d'aquest duel corporatiu. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja ha donat llum verda al fullet de l'operació. Ara, el consell d'administració del Banc Sabadell es troba immers en una anàlisi exhaustiva de la proposta.
S'espera que abans del 18 de setembre els directius detallin públicament les raons del seu rebuig formal. Per la seva banda, BBVA té un marge de temps limitat si decideix millorar la seva oferta, concretament fins a deu dies abans que finalitzi el període d'acceptació, fixat per al 7 d'octubre. La partida d'escacs ha entrat en una fase decisiva, on cada moviment s'analitza amb lupa per inversors i analistes.