Més platges amb bandera vermella a diverses poblacions

El temporal de pluja i tempesta dels últims dies deixa ara una seqüela inesperada però molt seriosa a la costa catalana. La prohibició del bany s’eixampla com una taca d’oli pel litoral de Tarragona i el Garraf.
Un nombre creixent de municipis s’ha vist obligat a hissar la bandera vermella a les seves platges. Aquesta mesura no només respon al mal estat del mar, sinó a un nou factor de risc per a la salut. La jornada d’avui s’ha convertit en un autèntic desafiament per a la gestió de la seguretat costanera.
Un degoteig constant de tancaments a la Costa Daurada i Garraf
Protecció Civil ha anat actualitzant al llarg del matí el llistat de platges amb el bany prohibit. El problema afecta de manera especialment severa la Costa Daurada, on es concentren la majoria de tancaments. Municipis turístics de gran afluència com Cambrils, Salou i Vila-seca han estat dels primers a actuar.
A aquesta llista s’hi han afegit posteriorment les platges d’Altafulla i del Vendrell, ampliant el perímetre afectat. La incidència s’ha estès també cap al nord, arribant a la comarca del Garraf. Allà, a la ja esmentada Cubelles, s’hi han afegit les platges de la Farola i del Prat a Vilanova i la Geltrú.
La mala qualitat de l’aigua, una conseqüència directa de la pluja
La raó principal d’aquesta cascada de prohibicions és un notable empitjorament de la qualitat de l’aigua marina. Les intenses precipitacions caigudes de manera persistent han provocat la crescuda de rius i rieres. Aquests cabals han arrossegat al mar una gran quantitat de sediments, vegetació i altres residus de manera massiva.
Aquesta matèria orgànica enterboleix l’aigua i pot esdevenir un focus de contaminació bacteriana que posi en risc la salut dels banyistes. Es tracta d’una conseqüència directa del temporal que obliga a prendre mesures sanitàries preventives per evitar infeccions.
L’impacte combinat amb les condicions marítimes
Al risc biològic per la mala qualitat de l’aigua s’hi sumen les adverses condicions meteorològiques que encara persisteixen. L’avís oficial de Protecció Civil esmenta explícitament la combinació d’ambdós factors per justificar els tancaments.
El fort onatge i la possibilitat de tempestes elèctriques locals continuen sent un perill molt real. Per tant, els ciutadans que s’acostin a la costa s’enfronten a un doble risc al llarg del dia. Aquesta combinació fa que la prohibició del bany sigui una mesura absolutament necessària i d’obligat compliment per a tothom.
Una tarda de màxima alerta al litoral
La situació obliga a extremar la prudència a tota la costa, però molt especialment a les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Garraf. Les autoritats recomanen a la població que descarti completament la idea d’anar a les platges afectades.
És imprescindible consultar els canals d’informació oficials d’emergències o dels ajuntaments abans de desplaçar-se. La bandera vermella s’ha de respectar sense excepció per evitar tant accidents com possibles problemes de salut. Les condicions no milloraran fins que el temporal amaini i el mar pugui depurar de manera natural les aigües residuals.