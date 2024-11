Orriols desmunta Junts: 'Volen preservar els drets de les dones? Tanquin fronteres'

Barcelona, Parlament de Catalunya. La diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha encès el debat al ple del Parlament amb una crítica frontal a les polítiques feministes d'ERC i Junts. En una intervenció carregada de retrets, Orriols ha acusat aquests partits d’incoherència i de promoure un feminisme que, segons ella, és "decoratiu i paternalisme disfressat de progressisme."

"Mai no s’havien invertit tants recursos en polítiques feministes, i mai no hi havia hagut tanta violència contra les dones", ha denunciat la diputada. Orriols ha anat més enllà i ha apuntat directament a la política migratòria: "Volen preservar els drets de les dones? Tanquin fronteres."

Entre els punts més contundents, Orriols ha assenyalat que les discriminacions positives en l'àmbit laboral estan devaluant els mèrits de les dones, ja que "ara es qüestiona si una dona ha accedit a una plaça pels seus mèrits o per complir quotes."

| Parlament

En un gir provocador, ha retret a Junts la seva gestió en les darreres eleccions, afirmant que només van presentar Laura Borràs com a cap de llista per "mantenir aparences". Ha preguntat retòricament: "Si creuen tant en la discriminació positiva, per què no l'apliquen a les seves pròpies llistes?"



[tweet]1862099990249632233[/tweet]

Orriols ha reservat una part important del seu discurs per criticar el finançament a entitats com Ibn Batuta, que ha qualificat de "promotores de la misogínia islàmica." Segons ella, subvencionar associacions que defensen lleis religioses "de fa 1.400 anys" és incompatible amb qualsevol política feminista coherent.

La diputada també ha fet una crida a afrontar la realitat dels efectes de la immigració descontrolada en la societat catalana. Segons Orriols, "la importació de valors masclistes no es pot combatre amb punts liles ni amb subvencions."

Amb aquesta intervenció, Sílvia Orriols ha reafirmat el seu posicionament crític amb les polítiques de gènere i migratòries dels partits tradicionals, marcant una vegada més distància respecte a la resta de formacions al Parlament.