Gir de 180 graus segons l'enquesta del CEO: Aliança Catalana triplica resultats

El PSC s'imposaria a les eleccions al Parlament amb entre 39 i 42 escons, igualant els 42 del 12-M, segons el tercer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, presentat aquest dimecres. Junts cauria respecte als últims comicis, però es mantindria segona, amb 30-32, davant ERC (20-21) i el PP (15-16). Vox se situaria cinquena, amb entre 10 i 11 escons, i els comuns, sisens (6-7), compartint lloc amb AC (6-7), que superaria la CUP (5-6).

Un tripartit encapçalat pels socialistes, amb ERC i comuns, podria repetir la majoria absoluta (65-70), tal com van aconseguir per la mínima el 12-M. Per contra, l'independentisme no hi arribaria ni amb AC (61-66). El baròmetre es va fer entre l'11 d'octubre i el 14 de novembre amb 2.000 enquestes. En percentatges de vot estimat, tots els partits es mouen en franges similars que les obtingudes a les darreres eleccions, excepte Junts, que baixa lleugerament, i la CUP, Aliança Catalana i els comuns, que pugen lleugerament.

Així, el PSC guanyaria en proporció de vot (25-29%), mentre que Junts seria segona (17-20%), davant ERC (12-15%) i el PP (9-12%). Vox seria cinquena (6-9%) i els comuns sumarien un resultat similar (6-8%). La CUP (5-7%) i AC (4-6%) tancarien els partits amb representació a la cambra catalana.

| ACN, XCatalunya

Comparació amb els resultats actuals

Els resultats segons el CEO són molt semblants als que van sortir de les urnes el 12 de maig passat. La composició del Parlament actual és molt semblant al pronòstic que l'enquesta ofereix. Això vol dir que, malgrat la divisió i polarització, molts catalans votarien de la mateixa manera. La dada que sí que cal destacar és que els diputats que guanya Aliança Catalana els perd Junts. El partit de Sílvia Orriols triplica resultats (actualment en té 2, passaria a 6-7). Els de Carles Puigdemont passarien dels 35 actuals als 30-32.

| CEO

Una altra conclusió és que segons aquesta enquesta, ERC es manté als 20-21. Això significa que a les passades eleccions els autonomistes van tocar fons. I segueixen en aquest fons. PP, VOX, Comuns i CUP segueixen a la mateixa línia i el resultat seria el mateix o ballarien pocs diputats.