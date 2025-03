Orriols carrega contra el Govern: 'Més clientelisme i més repressió, és el seu model?'

per Rubèn Novoa

El Ple d’aquesta setmana ha evidenciat, un cop més, el divorci entre el Govern d’Illa i la realitat del carrer. Sílvia Orriols ha defensat amb contundència la necessitat d’acabar amb la immigració descontrolada i la inseguretat, mentre que Rosa Maria Soberana ha denunciat la política lingüística fracassada que ha portat el català a una situació límit. Ambdues han protagonitzat dures crítiques a un executiu que viu d’esquenes als problemes dels catalans.

Xiringuitos polítics i clientelisme amb la Sindicatura de Greuges

El debat sobre la proposició de llei de les defensories i sindicatures locals de greuges ha estat un dels moments més tensos del Ple. Sílvia Orriols ha acusat el Govern de crear “xiringuitos polítics” per col·locar militants dels partits del règim amb sous públics.

"Aquestes sindicatures no són més que eines per perpetuar el clientelisme progressista i per continuar malbaratant els diners públics en estructures inútils que només serveixen per blindar la casta política", ha afirmat Orriols, mirant directament a la bancada socialista.

El PSC i Junts han intentat defensar la mesura apel·lant als “drets humans”, però Rosa Maria Soberana ha desmuntat el seu discurs. "Si realment volguessin defensar drets, estarien denunciant la persecució sistemàtica contra Aliança Catalana i no gastant milions en estructures que només serveixen per controlar qui pot queixar-se i qui no", ha advertit.

L’esquerra parlamentària ha intentat desviar el debat acusant Aliança Catalana de “demagògia”, però el que ha quedat clar és que aquesta proposta només servirà per augmentar la despesa pública i protegir els interessos de la mateixa classe política.

El Mobile i la farsa de la sobirania digital

Aquest matí, el Govern ha intentat vendre la seva suposada aposta per la digitalització i el Mobile World Congress com un gran èxit. Sílvia Orriols ha respost amb una pregunta directa: "Ens parlen d’innovació, però cada cop som més dependents de tecnologies externes i de decisions preses fora de Catalunya. Quin és el vostre pla per aconseguir una veritable sobirania digital?"

El conseller d’Empresa i Treball ha intentat esquivar la qüestió amb dades grandiloqüents sobre l’impacte econòmic de l’esdeveniment, però Orriols ha estat implacable: "No ens vinguin amb titulars bonics. On són les inversions reals en tecnologia pròpia? Catalunya està sent relegada a ser un mercat de consum i res més."

Una vegada més, el Govern ha quedat en evidència, incapaç d’articular una resposta clara sobre com pensa impulsar el sector tecnològic sense dependre de multinacionals estrangeres.

El català en perill i la hipocresia de Junts i PSC

El debat sobre la formació de docents ha posat sobre la taula la greu situació del català a les escoles. Rosa Maria Soberana ha denunciat la progressiva desaparició de la llengua en l’ensenyament i la hipocresia dels partits que, després de dècades de govern, ara es presenten com a salvadors del català.

"Fa anys que governen i ara ens venen a dir que volen protegir la llengua? Quan han permès que el català sigui arraconat a les aules i als carrers? No enganyin més la gent!", ha etzibat Soberana, mirant fixament als diputats de Junts i el PSC.

La realitat és que el model d’immersió ha fracassat per culpa d’aquests mateixos partits, que han permès un retrocés constant mentre parlaven de “protecció” i “impuls”.

Aliança Catalana, l’única oposició real

Mentre el Govern d’Illa i els partits del règim continuen entretinguts amb discursos buits i polítiques inútils, Aliança Catalana es consolida com l’única força capaç de dir les veritats incòmodes i plantar cara als poderosos.

Les intervencions d’Orriols i Soberana han tornat a demostrar que la veu del poble català no es troba en els partits de sempre, sinó en aquells que no tenen por de desafiar l’establishment.

El Ple d’aquesta setmana ens ha deixat clar que, mentre uns es reparteixen càrrecs i subvencions, només Aliança Catalana parla clar i defensa de veritat els drets dels catalans.