Orriols carrega contra el Govern per la inseguretat i l'islamisme i descol·loca la CUP

La sessió de control d’aquest dimecres al Parlament ha tornat a evidenciar la inoperància del Govern d’Illa i la seva incapacitat per donar resposta als problemes reals dels catalans. La diputada d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha protagonitzat un cara a cara contundent amb el president, posant sobre la taula la greu situació de la seguretat a Catalunya, l’augment de la delinqüència vinculada a la immigració descontrolada i el despropòsit d’un Executiu que es dedica a finançar els mateixos col·lectius que generen problemes de convivència.

Orriols ha interpel·lat Illa amb una intervenció directa i sense filtres: "Tenim un president i un govern que treballen obertament per la nostra substitució cultural, ètica, demogràfica i política. Com s’ho faran per contrarestar la inseguretat, el fanatisme, la misogínia i l’homofòbia que han portat a casa nostra i que, a més a més, han subvencionat a cop de talonari?".

Les seves paraules han incomodat l’hemicicle, especialment els diputats del PSC i de la CUP, que han reaccionat amb murmuris i expressions d’indignació.

| Parlament

El president Illa, visiblement incòmode, ha intentat eludir la qüestió amb un atac personal: "S’ha de tenir molta barra i ser molt pocavergonya per frivolitzar amb els drets humans, i més en els temps que corren". Una resposta que no ha convençut ningú i que ha servit a Orriols per replicar amb més contundència: "Vostè assenyala i d’altres decapiten. Faria bé de guardar-se el dit i el bonisme per a aquells que encara s’empassin les seves excuses i les seves mentides."

L’enfrontament amb la CUP també ha estat un dels moments més tensos de la sessió. Quan Laura Vega ha intentat defensar la postura del seu grup sobre la immigració i la seguretat, Orriols l’ha desmuntat amb una intervenció que ha deixat sense arguments als antisistema: "Vosaltres sou còmplices d’aquesta situació perquè cada vegada que hi ha una agressió, una violació o una batalla campal, mireu cap a una altra banda i demaneu més ajudes socials per als que ens fan la vida impossible."

| Parlament

La CUP, incapaç de respondre amb dades concretes, ha acabat refugiant-se en la demagògia habitual.

La sessió també ha estat marcada per la crisi ferroviària de rodalies, un altre desastre que ha posat en evidència la nefasta gestió socialista. Illa ha intentat justificar-se, però la realitat és que el caos als trens continua sent una vergonya diària per a milers de catalans.

Sílvia Orriols ha demostrat, una vegada més, que és la veu que planta cara a la decadència imposada per la casta política catalana. Mentre uns es dediquen a fer discursos buits, ella diu les coses pel seu nom i posa en evidència els responsables del desastre.