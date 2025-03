Desenes d'usuaris denuncien que la plataforma DistroKid els ha estafat

Les plataformes digitals han revolucionat el món de la música; serveis com DistroKid permeten que músics independents pugin fàcilment les seves cançons a plataformes digitals. A canvi, els creadors reben regalies per cada reproducció en serveis com Spotify o YouTube. La popularitat d'aquestes plataformes rau en la senzillesa i rapidesa amb què es distribueix la música, facilitant enormement la tasca als artistes.

DistroKid és una de les plataformes líders en distribució musical; el seu model consisteix a actuar com a intermediari entre artistes i plataformes. Els músics pugen les seves cançons a DistroKid, i la plataforma s'encarrega de distribuir-les a diferents serveis digitals. Posteriorment, els ingressos generats per reproduccions es dipositen al compte de l'artista, després de descomptar una comissió.

Aquest mètode és senzill, però alguns usuaris han començat a denunciar pràctiques molt qüestionables. En els últims dies, DistroKid està envoltada en polèmica.

Varios usuaris, entre ells creadors influents, acusen públicament la plataforma de bloquejar injustament els seus ingressos. L'escàndol ha pres gran rellevància després de la denúncia de Martí Montferrer, conegut popularment com "CdeCiencia". El seu cas reflecteix un patró preocupant: bloqueig dels diners, eliminació de música i silenciament de vídeos sense explicació clara.

| PixaBay

Bloquejos injustificats i diners retinguts

Montferrer va compartir a les xarxes socials que DistroKid li va bloquejar al voltant de 33.000 dòlars sense raó aparent. Inicialment, la plataforma va argumentar que una de les seves cançons incomplia la seva política de "editorial discretion".

No obstant això, després de contactar suport, mai va rebre explicacions convincents ni solucions efectives. Ara, Martí està completament bloquejat del seu compte, impedint retirar els seus diners i afectant greument la seva feina.

La indignació creix perquè Montferrer va ajudar altres creadors a utilitzar la seva música per monetitzar millor els seus vídeos curts. Això generava ingressos addicionals, imprescindibles en un context on plataformes com YouTube paguen poc per vídeos breus. No obstant això, DistroKid no només va bloquejar els seus diners, sinó que també va eliminar tota la música pujada pel creador.

Atenció al client inexistent

Desenes d'usuaris afectats assenyalen un problema recurrent: la falta d'atenció al client efectiva per part de DistroKid. Asseguren rebre només respostes automàtiques, missatges genèrics, o directament silenci davant problemes greus. Molts denuncien que la plataforma sembla ignorar deliberadament qualsevol intent de contacte per solucionar les disputes.

El cas de Martí Montferrer s'agreuja perquè part dels diners retinguts correspon a ingressos de tercers. Això implica que no només pateix pèrdues personals, sinó que també queda compromès amb altres creadors. Els afectats es veuen indefensos, ja que iniciar accions legals contra una empresa nord-americana implica costos excessius, inviables per a la majoria.

Usuaris criden a la mobilització

Davant la inacció de DistroKid, els afectats recorren a les xarxes socials per visibilitzar els seus casos. Exigeixen transparència, respecte i que la plataforma assumeixi responsabilitats. La mobilització col·lectiva s'ha convertit en la principal eina per pressionar i aconseguir solucions.

Mentrestant, DistroKid roman en silenci, augmentant encara més la frustració dels usuaris afectats. Aquest cas exposa riscos perillosos per a creadors independents en confiar plenament en plataformes de distribució digital.