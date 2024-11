Oficial: Protecció Civil emet una nova alerta per a 3 comarques més

Després dels diferents episodis vists a València per culpa de la DANA, estem vivint uns episodis de pluges torrencials i inundacions en algunes zones al voltant del país català. Des de primera hora del matí, diferents comarques de Tarragona, concretament a parts del litoral i el sud del país, s'han vist afectades per aquest fenomen climàtic. Ara, fa una hora, totes les persones que viuen al Garraf i el Barcelonès han rebut un avís per part de Protecció Civil, demanant la màxima precaució possible.

L'avís, el qual s'ha fet cap a les 10.30 hores, demanava als ciutadans evitar els desplaçaments innecessaris, ja que l'avís durarà les properes tres hores. Així doncs, amb el pas dels minuts, aquesta situació no fa res més que empitjorar, i Protecció Civil està enviant més missatges d'alerta a altres parts de tot Catalunya. L'últim ha estat a tres comarques més, també per culpa d'aquest fort temporal.

La nova alerta

Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental per pluges continuades i torrencials durant les properes dues hores a Catalunya. L'alerta va sonar poc abans de les 11.15 hores. Al missatge es demana extremar al màxim les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de rieres i barrancs, incidint que encara que no plogui poden baixar amb intensitat.

També s'alerta que es poden produir lliscaments. Aquest missatge se suma als que ja han estat enviats al Baix Llobregat a primera hora del matí i més tard també al Barcelonès i Garraf.

| ACN

El Baix Llobregat també va rebre l'alerta

Protecció Civil ha enviat una alerta al mòbil al Baix Llobregat demanant als ciutadans que extremin les precaucions. Evitin els desplaçaments innecessaris i s'allunyin de rieres i barrancs davant de la previsió de pluges continuades i torrencials. A l'alerta, que s'ha rebut cap a les 8.30 hores s'indica també que encara que no plogui.

Les rieres i els barrancs poden baixar amb intensitat i es poden produir també lliscaments. La previsió de pluges continuades i torrencials es pot allargar una hora. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha demanat en declaracions a Catalunya Ràdio "no sortir de casa i no sortir cap a la feina" fins que finalitzi l'alerta.

D'altra banda, tots aquests avisos han estat també el focus de les crítiques per part de la població, la qual s'ha queixat sobre la lentitud als avisos. "No heu tingut temps d'avisar la població el dia anterior?. Cancel·lar col·legis i tota mena? Ara? Quan els nens estan espantats a les seves escoles i els pares sense saber res?", escrivia un ciutadà visiblement enfadat a X (Twitter).