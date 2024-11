Greu afectació al servei de Rodalies a tot Catalunya pel temporal

per Pol Nadal

El temporal ha obligat a suspendre completament el servei de trens de Rodalies de Catalunya. La circulació ja es trobava interrompuda a les línies R2 sud i R4 sud i també als regionals que es dirigeixen cap al sud i cap a Lleida. A més, s'havia suspès el servei alternatiu per carretera dels regionals sud establert per les obres de Roda de Berà. Ara Renfe confirma que les restriccions s'amplien a tota la xarxa de trens de Rodalies per les circumstàncies meteorològiques adverses.

Les línies suspeses travessen comarques amb alertes vermelles per temps violent actives per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Les suspensions de les línies regionals del sud van arribar després que el Govern hagi restringís la mobilitat a nou comarques de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès a partir de la mitjanit i durant el dia de dilluns per l’alerta de fortes pluges en les pròximes hores.

Així doncs, des de diumenge a la tarda no hi ha servei a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida; a l'R14 entre la Plana de Picamoixons i Tarragona; a l'R15 entre Sant Vicenç de Calders, Valls i Reus cap a Móra; l'R16 entre Tarragona i Tortosa; i l'R17 entre Tarragona i Salou Port Aventura. L'Avant Exprés entre Barcelona i Tortosa tampoc funciona.

| ACN

Diferències de previsió respecte del País Valencià

Aquesta mesura contrasta amb la situació viscuda al País Valencià la setmana passada, on una DANA similar va afectar greument la regió. En aquest cas, la Generalitat Valenciana va ser criticada per no preveure adequadament la magnitud del fenomen, cosa que va resultar en una resposta tardana i en la manca de mesures preventives efectives. Les pluges intenses a València van provocar inundacions, talls de carreteres i danys materials significatius, evidenciant la necessitat d'una planificació i resposta més proactiva davant de fenòmens meteorològics extrems.

A Catalunya, l'anticipació i les mesures preventives adoptades per la Generalitat busquen mitigar els efectes de la DANA i protegir la població. Es recomana als ciutadans mantenir-se informats a través dels canals oficials i seguir les indicacions de les autoritats per garantir-ne la seguretat durant aquest episodi de pluges intenses.