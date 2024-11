Alerta de Protecció Civil a dues comarques molt poblades: Greu risc

El matí del dia d'avui està sent marcat sens dubte per les fortes pluges que estan afectant diferents punts del territori català. En les darreres hores ja hem vist com algunes localitats com Sitges eren copejades amb força per aquest temporal tardorenc, que, lluny de desaparèixer, està augmentant més la seva intensitat. Les primeres hores del matí hem vist com a comarques de la província de Tarragona havien d'activar alertes, i ara aquesta situació de perill s'ha trasllat a altres zones.

Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils per pluges torrencials durant les properes tres hores. A l'avís, que s'ha fet cap a les 10.30 hores, es demana als ciutadans que extremin les precaucions, evitin desplaçaments innecessaris i s'allunyin de rieres i barrancs. A més, s'alerta que encara que no plogui en un moment concret aquestes rieres i els barrancs poden baixar amb intensitat.

Així doncs, després dels episodis vists a València a causa de la DANA, cal extremar al màxim la nostra mobilitat. Sortir al carrer, encara que sigui amb cotxe, pot ser molt perillós, i fins i tot el nou avís de Protecció Civil, és més que recomanable romandre fora de perill a casa nostra.

L'alerta enviada

L'alerta urgent s'ha emès a les comarques del Garraf i també el Barcelonès a causa de les pluges torrencials que s'esperen les properes tres hores. Aquestes comarques, amb una alta densitat de població i una gran activitat urbana, es troben en una situació crítica.

Davant el risc d'inundacions, despreniments i altres perills derivats de les precipitacions intenses. Les autoritats insten la població a prendre precaucions extremes i evitar desplaçaments innecessaris per reduir el risc d'accidents.

L'avís inclou un advertiment clar perquè els ciutadans es mantinguin allunyats de rieres i barrancs. Ja que, encara que no estigui plovent en un moment donat, aquests es poden omplir ràpidament i provocar corrents perillosos.

| ACN

Les precipitacions acumulades a la conca fluvial han augmentat considerablement el risc d'inundacions sobtades, especialment a zones muntanyoses i àrees baixes. A més a més, les condicions del terreny, saturat per les pluges anteriors, augmenten el risc de despreniments, un perill latent en aquestes zones amb desnivells pronunciats.

Aquesta alerta subratlla la gravetat de la situació meteorològica actual i els possibles impactes que pot tenir a la seguretat de la població. Les autoritats demanen als habitants de Garraf i Barcelonès que es mantinguin informats de les actualitzacions a temps real i que segueixin les indicacions dels equips d'emergència.

La prioritat és garantir la seguretat de tothom, minimitzant desplaçaments i mantenint la precaució en tot moment. Davant d'aquestes condicions extremes, la col·laboració ciutadana i el compliment de les recomanacions poden marcar una gran diferència en la gestió d'aquesta emergència.