Avís urgent de Jorge Rey amb el temps: 'Congelarà...?'

per Iker Silvosa

La primavera sol ser sinònim de temperatures agradables, flors i dies assolellats, però de vegades també amaga sorpreses que poden posar en escac horts i camps. Precisament, un recent anunci del popular meteoròleg Jorge Rey, conegut pels seus encertats pronòstics a YouTube, ha disparat les alarmes sobre un fenomen que podria portar conseqüències notables en els pròxims dies en diferents punts del país.

Entrada sobtada d'aire fred a Espanya

Segons Jorge Rey, la setmana del 5 de maig estarà marcada per l'arribada d'una massa d'aire fred procedent del nord que causarà una caiguda important en les temperatures, tant màximes com mínimes. Aquesta massa d'aire fred provocarà condicions atmosfèriques inestables, donant lloc a precipitacions freqüents i fortes tempestes en diferents àrees de la península ibèrica.

Tempestes intenses, especialment a Catalunya

La major preocupació de l'expert meteorològic està en les tempestes que començaran a manifestar-se des de dilluns. Aquestes afectaran inicialment zones del Cantàbric, del centre peninsular, i molt especialment Catalunya, on podrien registrar-se episodis significatius amb fortes pluges acompanyades de calamarsa en alguns casos. Rey adverteix clarament que serà Catalunya la regió més afectada per aquestes tempestes a l'inici de setmana, especialment durant dilluns i dimarts.

Jorge Rey indica que dimarts les precipitacions continuaran presents, sobretot en les primeres hores del dia, afectant novament Catalunya, zones del Cantàbric i estenent-se cap a les Illes Balears. No obstant això, la intensitat en zones del centre peninsular serà menor.

Per dimecres, s'espera que les tempestes es concentrin principalment al Mediterrani espanyol, destacant àrees com Conca, Albacete i, sobretot, la Comunitat Valenciana. La inestabilitat es mantindrà en punts de Catalunya, Múrcia i Balears.

Dijous podria ser un dels dies més complicats de la setmana, ja que les tempestes guanyaran intensitat i amplitud, afectant gairebé tot el territori espanyol, especialment Galícia, Castella i Lleó, Cantàbric, Navarra, Aragó i novament Catalunya. Les Illes Balears i la Comunitat Valenciana també viuran una jornada marcada per intenses precipitacions.

Congelarà al maig?

Però el pronòstic de Jorge Rey no només posa el focus en les pluges. El realment sorprenent és la possibilitat que es registrin gelades en ple mes de maig. Dimarts al matí, ciutats com Sòria podrien despertar amb només un grau, i Lleó amb tan sols dos graus. Les zones muntanyoses de la Serralada Cantàbrica, el Sistema Ibèric i els Pirineus podrien experimentar gelades puntuals que, encara que no siguin extremadament intenses, requereixen especial atenció pel seu potencial dany a cultius i plantes sensibles.

Davant aquesta previsió, és recomanable estar atent a l'evolució meteorològica diària i prendre precaucions addicionals per protegir cultius, especialment en zones susceptibles de gelades. La ciutadania ha d'estar preparada per als canvis bruscos de temperatura, evitar activitats a l'aire lliure durant les tempestes més fortes, i seguir de prop les actualitzacions del pronòstic meteorològic per evitar situacions de risc.

Sens dubte, aquesta primavera està mostrant una cara especialment inestable que exigeix a tots estar alerta per adaptar-se a condicions climàtiques molt canviants.