Seriós avís d'una experta en energia: 'La possibilitat d'una nova apagada...'

L'ombra d'un gran col·lapse elèctric encara plana sobre milers de llars i negocis. Encara que la llum va tornar fa dies, la incertesa segueix molt present. Les autoritats, els experts i la població s'enfronten a una mateixa pregunta: podria repetir-se l'apagada que va paralitzar tres països?

Un episodi que va exposar greus vulnerabilitats

Fa tot just una setmana, una fallada sobtada va deixar sense electricitat àmplies zones d'Espanya, Portugal i el sud de França. Trens aturats, comunicacions interrompudes i famílies senceres obligades a passar la nit a la llum de les espelmes. Les imatges de ciutats submergides en la foscor van recórrer Europa i van obrir un debat urgent sobre la fiabilitat del sistema elèctric actual.

Fins ara, la investigació oficial avança amb lentitud. La xarxa elèctrica, un entramat complex i cada vegada més dependent de les energies renovables, va mostrar una fragilitat inesperada. Les primeres informacions apunten que un mecanisme clau, conegut com a tallafocs, va fallar en la seva funció de contenir l'avaria.

Advertències prèvies ignorades

Però la fallada tècnica no va ser l'únic factor. Segons fonts del sector energètic, diverses companyies ja havien advertit a Red Eléctrica de España (REE) una setmana abans de la catàstrofe. El motiu: el sistema depenia en excés de les fonts renovables, la producció de les quals és inestable en comparació amb altres com la nuclear o el gas.

La combinació d'aquestes circumstàncies va ser qualificada per alguns tècnics com un "còctel suïcida". Malgrat aquestes alertes, no es van prendre mesures correctives immediates. I quan el problema va sorgir, la falta d'actualitzacions en el programari de seguretat va agreujar la caiguda de la xarxa.

Els experts demanen una revisió profunda

La situació ha encès les alarmes en el sector. Laura García, vicepresidenta de la comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, ha insistit que és urgent revisar tots els protocols. I adaptar el sistema elèctric a la nova realitat energètica.

En una recent entrevista, García va explicar que el canvi cap a una matriu d'energia sostenible és necessari i no té marxa enrere. No obstant això, va reconèixer que aquesta transició ha d'anar acompanyada d'una modernització tecnològica que garanteixi l'estabilitat de la xarxa.

"El sistema espanyol és robust, però no podem seguir operant amb els mateixos paràmetres que fa vint anys. Cada nova font d'energia renovable requereix noves solucions tècniques", va subratllar.

La por a una altra apagada creix

Mentre les investigacions segueixen el seu curs, molts ciutadans temen que pugui repetir-se un episodi similar. La falta d'una explicació clara i de responsabilitats assumides augmenta la desconfiança pública. Comerços, hospitals i famílies es preparen ara amb sistemes de suport per si una altra apagada colpeja sense previ avís.

Alguns sectors polítics han aprofitat l'ocasió per criticar el ritme de la transició energètica. Encara que els experts insisteixen que tornar enrere no és una opció realista.

La dada clau que encara manté en suspens la població

Fins ara, s'ha parlat de fallades tècniques, advertències desoïdes i de la necessitat d'adaptar el sistema. Però Laura García va revelar una dada que pocs coneixien i que podria canviar el rumb de la investigació. La probabilitat que es repeteixi una gran apagada segueix sent exactament la mateixa que abans del succés.

"Com que no hem aconseguit identificar encara la causa principal, el risc roman inalterat", va advertir García. Aquest reconeixement públic ha generat noves preocupacions, ja que significa que el sistema segueix exposat a possibles col·lapses sense que s'hagi implementat cap solució definitiva.

L'apagada ha deixat al descobert no només una vulnerabilitat tècnica, sinó també la urgència de replantejar com avancem cap a un futur energètic més segur. La sostenibilitat és un objectiu irrenunciable, però ha d'estar recolzada per una infraestructura capaç de suportar les demandes del segle XXI.