Oficial Meteocat: Tres comarques en risc per pluja intensa

per Mireia Puig

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per acumulació de pluja al sud de Catalunya. S'espera que les precipitacions superin els 100 mm en 24 hores en alguns punts de la regió, amb especial incidència a la zona del massís del Port. Aquest episodi de pluges intenses ha portat a declarar un nivell de perill 2 sobre 6, cosa que indica un risc moderat, encara que amb la possibilitat que localment els registres siguin encara més elevats.

Les comarques afectades

Les comarques del Baix Ebre, la Terra Alta i el Montsià seran les més afectades per aquest episodi d'inestabilitat, que començarà a la matinada del dilluns 3 de març i s'estendrà fins a la matinada del dimarts. Segons la previsió de Meteocat, el període de major intensitat de les precipitacions es concentrarà en les primeres hores del dia, amb acumulacions importants en curts períodes de temps.

Les característiques geogràfiques del massís del Port afavoreixen la retenció de la humitat, cosa que incrementarà la probabilitat de pluges persistents en aquesta àrea.

El comportament de l'atmosfera en les últimes jornades ha estat propici per a la formació d'aquest episodi de pluges intenses. Una massa d'aire humit procedent del Mediterrani, combinada amb una baixa pressió situada al sud-oest de la Península Ibèrica, ha generat les condicions ideals per a l'aparició de precipitacions continuades. Al llarg del dia, la pluja s'estendrà per tota la franja sud de Catalunya, encara que els registres més elevats s'esperen en punts concrets del litoral i prelitoral de Tarragona.

Hores en què afectarà

L'evolució del risc indica que la major intensitat es donarà entre la matinada i el matí del dilluns, moment en què podrien registrar-se els valors més alts de precipitació en poques hores. Amb el pas de la jornada, s'espera una progressiva disminució de la intensitat de les pluges, encara que la inestabilitat podria prolongar-se fins al dimarts.

Malgrat aquesta tendència a la baixa, els sòls podrien quedar saturats, cosa que augmentaria la possibilitat d'acumulacions d'aigua en zones baixes i el creixement del cabal de rius i rieres.

Les autoritats recomanen extremar les precaucions davant aquest episodi de pluges intenses. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris a les àrees més afectades, especialment en camins rurals i zones de pas properes a rieres. Creuar zones inundades pot ser perillós, ja que l'aigua pot ocultar desnivells o corrents més forts del que sembla a simple vista. També és important revisar l'estat de desguassos i clavegueres per prevenir inundacions en àrees urbanes, a més de mantenir-se informat a través dels canals oficials de Meteocat i Protecció Civil.

Encara que el nivell de perill no és el més alt en l'escala d'avisos meteorològics, la situació pot derivar en complicacions si les precipitacions superen les previsions. Els experts seguiran monitoritzant l'evolució de l'episodi i actualitzaran la informació en cas que el nivell de risc augmenti.