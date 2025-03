El Meteocat anuncia un gir inesperat en el temps a partir de dimecres

Després d'un inici de setmana marcat per la inestabilitat, el pronòstic meteorològic de Meteocat assenyala un canvi destacat a partir de dimecres. Encara que la pluja i la nuvolositat seguiran presents en alguns punts de Catalunya, el fenomen més destacat serà l'aparició de bancs de boira persistents en diverses zones del territori, la qual cosa podria afectar la visibilitat i generar contrastos tèrmics importants.

De les pluges a la boira: transició gradual en el temps

La previsió indica que dilluns i dimarts estaran dominats per la presència de ruixats intermitents, especialment a la meitat occidental i al Pirineu, on la nuvolositat serà més compacta i les precipitacions podran ser localment moderades. A més, es preveu un ambient fresc, amb temperatures contingudes a causa de la manca de sol i el flux d'aire humit procedent del sud-oest.

No obstant això, a mesura que avanci la setmana, la situació meteorològica evolucionarà cap a una major estabilitat relativa. Les pluges aniran perdent protagonisme i, encara que no s'espera un temps completament assolellat, les precipitacions es reduiran notablement. Aquest canvi afavorirà la formació de boires denses i persistents, especialment a les comarques interiors i algunes zones del litoral.

| Canva

Boires matinals i reducció de visibilitat: els efectes del canvi

Dimecres marcarà un punt d'inflexió, amb la presència destacada de bancs de boira a la Depressió Central i en àrees del litoral i prelitoral. La combinació d'humitat elevada, vents en calma i cels més clars durant la nit permetrà la condensació de l'aire, donant lloc a boires extenses que podrien reduir la visibilitat de manera significativa durant la matinada i les primeres hores del matí.

Les zones més afectades inclouran el Pla de Lleida, la Catalunya Central i algunes valls de l'interior, on la boira podria mantenir-se fins ben entrada la jornada. En sectors del litoral, especialment a la Costa Daurada i el sud de la Costa Brava, l'aparició de boirines matinals també serà un factor a considerar, encara que tendiran a dissipar-se amb més rapidesa.

Temperatures en ascens, però amb contrastos tèrmics marcats

Un altre aspecte clau d'aquesta evolució meteorològica serà l'augment progressiu de les temperatures. A mesura que es redueixin les precipitacions i s'obrin alguns clars, les temperatures diürnes experimentaran un ascens moderat, amb valors que podrien situar-se per sobre de la mitjana per a inicis de març. No obstant això, a les àrees afectades per la boira, les màximes es veuran contingudes, la qual cosa generarà un notable contrast tèrmic entre diferents zones de Catalunya.

En termes generals, mentre que en sectors assolellats es podran assolir temperatures properes als 18-20 ºC, en aquelles regions on la boira sigui persistent els valors diürns podrien quedar al voltant dels 12-14 ºC, generant una sensació de fred més acusada.