Oficial Meteocat: Així seran les fortes pluges a partir de dilluns

per Pol Nadal

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha avançat les seves previsions per al període que s'acosta, marcant un canvi de temps significatiu que afectarà bona part de la comunitat. Després d'un cap de setmana que començarà amb un front poc actiu i algunes pluges, la situació es complicarà al llarg del dilluns, amb l'arribada d'un nou episodi de precipitacions més intenses i un descens de les temperatures.

Un primer front i baixada del termòmetre

L'inici del cap de setmana vindrà determinat per un front poc vigorós que, tanmateix, deixarà alguns ruixats en zones del terç oest. Encara que es preveu que les pluges no siguin molt extenses, sí que seran suficients per refrescar l'ambient i fer descendir els termòmetres de manera moderada. Tot i això, a la resta del territori les precipitacions podrien passar desapercebudes, amb un temps principalment ennuvolat en algunes àrees i estones de sol en altres.

Aquest primer front servirà, en certa manera, d'anticipació. Encara no s'esperen grans acumulats ni episodis tempestuosos rellevants, però la massa d'aire més fresca que l'acompanyarà serà l'avantsala d'un escenari més inestable, que es consolidarà en les jornades següents. Convindrà estar al cas, sobretot, si es té previst viatjar a l'oest de Catalunya, on es concentraran els ruixats més apreciables.

Una treva dominical abans de la inestabilitat

Passat el primer tram, s'espera un diumenge amb ambient més assolellat, sobretot en bona part del litoral i prelitoral. Això significarà un parèntesi de calma relativa, amb temperatures que podrien pujar lleugerament respecte al dia anterior. Els mapes de Meteocat insisteixen que bona part d'aquesta jornada transcorrerà sense pluges importants, permetent realitzar plans a l'aire lliure o desplaçaments amb menys sobresalts.

No obstant això, aquesta breu millora no serà estable. Els models indiquen que un segon episodi d'inestabilitat arribarà en els dies posteriors, introduint un augment important en el risc de pluges i una nova baixada de les temperatures. Amb aquesta perspectiva, qui gaudeixi de temps lliure durant el diumenge trobarà les condicions més propícies per a activitats d'exterior, mentre que qui hagi de desplaçar-se en jornades posteriors podria topar-se amb un panorama més complicat.

Precipitacions més intenses la pròxima setmana

Les mirades se centren en la nova borrasca que es mourà cap a Catalunya en els dies vinents, oferint precipitacions més abundants i, en alguns casos, persistents. Tot i que els meteoròlegs no ofereixen xifres definitives fins que s'acosti la data, hi ha un consens en què s'apunta a pluges més destacades, acompanyades d'un descens de les temperatures. Les cotes de neu també podrien baixar de manera apreciable, afectant zones muntanyoses del Pirineu i Prepirineu si les temperatures descendeixen prou.

Amb aquest segon front, podrien registrar-se acumulats significatius en punts concrets del territori, situació que exigeix prudència, sobretot en comarques tradicionalment més sensibles a crescudes de rius o rieres.