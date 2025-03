Espectacular i inesperada nevada en aquesta zona de Catalunya

El cap de setmana de Carnaval de 2025 quedarà en la memòria dels catalans com un dels més sorprenents en termes meteorològics. Una inesperada nevada va cobrir diverses zones de Catalunya, transformant paisatges i alterant plans festius.

Encara que les previsions meteorològiques ja apuntaven a un canvi significatiu en el clima, pocs van anticipar la magnitud de la nevada que s'acostava. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), una borrasca freda es va desplaçar des de l'oest de la Península cap al golf de Cadis, provocant un cap de setmana inestable amb pluges intenses al sud i l'àrea mediterrània, així com a Canàries. Les temperatures van baixar notablement, amb glaçades nocturnes a l'interior de la meitat nord i possibles nevades en cotes baixes.

A Catalunya, aquesta situació va derivar en nevades que van sorprendre tant a residents com a visitants. Zones del Prepirineu i Pirineu català van registrar acumulacions de neu de fins a 20 centímetres, especialment en àrees que no solen experimentar nevades tan copioses. La cota de neu, que inicialment es va situar en els 1.600 metres el divendres, va descendir progressivament fins als 1.200 metres el dissabte, permetent que la neu cobrís regions menys acostumades a aquest fenomen.

En concret, al Pla de la Masella, a La Masella, ha estat un dels escenaris blancs que més han meravellat durant aquesta jornada. Allà s'ha generat precisament una postal de neu abundant.

La inesperada nevada va tenir un impacte significatiu en les celebracions del Carnaval. Moltes activitats a l'aire lliure van ser cancel·lades o reprogramades, i les autoritats van emetre recomanacions per evitar desplaçaments innecessaris a causa de les condicions de les carreteres. Malgrat les dificultats, l'estampa blanca va afegir un toc màgic a les festivitats, i molts van aprofitar per gaudir de la neu en llocs on rarament es presenta.

Les estacions d'esquí de la regió, com La Molina i Vall de Núria, van veure incrementada la seva afluència a causa de les excel·lents condicions per a la pràctica d'esports d'hivern. Els responsables d'aquestes instal·lacions van celebrar l'arribada de la neu, que va garantir una temporada exitosa i va atreure nombrosos turistes.

Reaccions i mesures de les autoritats

Davant la magnitud de la nevada, les autoritats catalanes van activar protocols d'emergència per garantir la seguretat de la població. Protecció Civil va emetre avisos sobre l'estat de les carreteres i va recomanar l'ús de cadenes en certes vies. A més, es van habilitar refugis temporals per a aquells que van quedar atrapats per les condicions climàtiques adverses.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va destacar l'excepcionalitat del fenomen, assenyalant que nevades d'aquesta intensitat i en cotes tan baixes són inusuals en aquesta època de l'any. Els experts atribueixen aquest esdeveniment a una combinació de factors atmosfèrics que van propiciar l'entrada d'aire fred i humit a la regió.

Aquest episodi ha posat de manifest la importància d'estar preparats per a fenòmens meteorològics inesperats. Les autoritats locals han subratllat la necessitat de millorar els sistemes d'alerta primerenca i de reforçar la infraestructura per fer front a situacions similars en el futur. Per la seva banda, la ciutadania ha demostrat una notable capacitat d'adaptació, ajustant els seus plans i col·laborant amb les indicacions de les autoritats. La solidaritat i l'esperit comunitari van ser evidents en múltiples localitats, on veïns es van ajudar mútuament per superar les dificultats imposades per la neu.