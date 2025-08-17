Últimes batzegades de l’onada de calor: Zones en risc a la nit segons el Meteocat

Després de diverses jornades d'un sol implacable i termòmetres disparats, sembla que un lleuger alleujament tèrmic comença a notar-se a gran part del territori català. Els ciutadans han rebut amb esperança aquest descens durant les hores centrals del dia, anhelant un descans reparador en caure la nit.
Tanmateix, la calor més intensa es resisteix a abandonar-nos completament i prepara una darrera dificultat abans de la seva acomiadada definitiva. La xafogor acumulada durant la setmana es convertirà en la protagonista inesperada d'aquesta matinada, posant a prova la resistència de molts.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís específic que posa el focus d'atenció en el comportament de les temperatures mínimes. Aquest fenomen, conegut com a calor nocturna intensa, impedirà que els termòmetres baixin prou per garantir el confort durant les hores de son.
La persistència d'una massa d'aire molt càlida, sumada a l'elevada temperatura de l'aigua del mar, generarà un escenari complex. El pronòstic adverteix sobre una situació que, tot i que breu, requereix especial atenció pels seus possibles efectes en la salut i el descans.
Un respir diürn que no arribarà de matinada
Malgrat la moderació experimentada durant el dia, la situació serà molt diferent quan el sol s'amagui a l'horitzó de dilluns. El Meteocat ha activat un avís de nivell taronja per perill alt, concretament un nivell 3 sobre 6, a tota la franja litoral i prelitoral.
Aquest avís assenyala una elevada probabilitat que les temperatures no baixin dels vint-i-cinc graus en nombroses localitats costaneres. La inèrcia tèrmica del mar Mediterrani, que ha acumulat molta calor durant els darrers dies, actuarà com un radiador natural impedint el necessari refredament nocturn. Aquesta calor retinguda pel mar s'allibera lentament durant la nit, mantenint l'aire proper a la costa excepcionalment càlid i humit.
El fenomen serà especialment persistent a les comarques més properes al mar, on la influència marítima és màxima. Mentre l'interior de Catalunya començarà a notar una millora substancial, la costa viurà una darrera nit de ple rigor estival. Les prediccions meteorològiques indiquen que aquest serà el darrer episodi significatiu associat a l'actual onada de calor que ha afectat la regió.
El mapa de la calor nocturna: Comarques sota avís
El mapa de risc meteorològic mostra amb claredat l'extensió geogràfica de l'alerta, que abasta des del Baix Ebre fins a l'Alt Empordà. Comarques com el Tarragonès, el Garraf, el Barcelonès, el Maresme i la Selva marítima es troben entre les més exposades a aquest episodi. El període de més risc se centrarà entre les dues de la matinada i les vuit del matí de dilluns, just quan el cos necessita descansar.
Les temperatures mínimes podrien ser fins a deu graus més altes a la costa que en punts del Pirineu, evidenciant un notable contrast tèrmic. Afortunadament, aquesta situació serà la darrera manifestació de l'onada de calor.
Les autoritats sanitàries recorden que la manca d'un descans tèrmic nocturn pot tenir conseqüències negatives per a la salut, afectant especialment les persones vulnerables. És fonamental mantenir-se ben hidratat, buscar els llocs més frescos de la casa i evitar qualsevol mena d'esforç físic en aquestes hores.
Es recomana utilitzar ventiladors o aire condicionat de manera moderada per poder agafar el son en condicions segures i reparadores. Amb l'arribada de dimarts, aquest intens episodi de calor passarà a ser un record, donant pas a un ambient molt més fresc i agradable.