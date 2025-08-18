Oficial Meteocat: Vuelven las lluvias intensas, especialmente en estas zonas

El calor persistente del verano parece dar una tregua, aunque el cambio llega con cierta agitación atmosférica sobre el territorio catalán. La estabilidad de los últimos días se prepara para ser interrumpida por una configuración meteorológica mucho más dinámica y activa.

El cielo, hasta ahora mayormente despejado, mostrará una cara muy diferente durante las próximas jornadas, exigiendo atención y prudencia a la ciudadanía. Este cambio repentino transformará la calma estival en un escenario de notable inestabilidad en diversas áreas de la geografía catalana.

Un cambio brusco en la atmósfera catalana

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso oficial ante la llegada inminente de un episodio de lluvias de notable intensidad. El pronóstico señala la posibilidad de superar el umbral de 20 mm en tan solo 30 minutos, un volumen de agua muy significativo.

| XCatalunya, @gettyimages, Canva Creative Studio

Esta situación ha llevado a activar un aviso de peligro de nivel 2 sobre 6, representado por el color amarillo en los mapas de riesgo. Dicho nivel implica que los fenómenos previstos no son habituales y pueden generar impactos moderados en las actividades cotidianas. La causa reside en una desestabilización de las capas altas de la atmósfera que favorecerá el crecimiento de nubes de gran desarrollo vertical.

El detalle del pronóstico: Comarcas bajo aviso

Se verán afectadas comarcas del Prepirineo, Pirineo y de la Cataluña Central, donde las nubes descargarán con energía pero de manera irregular.

Para la jornada del lunes, el foco de la inestabilidad se desplazará ligeramente. Manteniendo, eso sí, el riesgo elevado en el cuadrante nordeste y en el centro del país. Las horas de mayor probabilidad de chubascos intensos se situarán nuevamente por la tarde, un patrón clásico de las tormentas de verano.

Más allá de la lluvia: Tormentas, viento y granizo

Estos aguaceros no llegarán en solitario, ya que las condiciones son propicias para la formación de fenómenos de tiempo severo asociados. Los chubascos irán frecuentemente acompañados de tormentas eléctricas, por lo que se recomienda extremar la precaución en actividades al aire libre. Asimismo, existe una probabilidad considerable de que se produzcan fuertes rachas de viento en el momento del paso de la tormenta, capaces de causar caídas de ramas.

Localmente, no se descarta la aparición de granizo o piedra de pequeño tamaño, un factor de riesgo adicional para la agricultura y los vehículos.

Esta combinación de elementos meteorológicos adversos aconseja una vigilancia constante de la evolución del cielo durante las horas críticas del día.

| XCatalunya, mick1980, IPGGutenbergUKLtd

Impacto y recomendaciones: Cómo afrontar el episodio

El impacto principal de estas lluvias intensas y localizadas podría traducirse en crecidas súbitas de rieras y barrancos, así como inundaciones puntuales. La circulación por carretera puede verse comprometida por la formación de balsas de agua y la reducción drástica de la visibilidad.

Por ello, se recomienda a los conductores moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos durante los episodios de lluvia. Es fundamental evitar cruzar zonas inundables y seguir las indicaciones de las autoridades competentes en todo momento. Se aconseja también retirar objetos de balcones o terrazas que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales de Meteocat.