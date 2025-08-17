El motiu que ha impedit encara més calor avui a Catalunya

L'ambient ha estat excepcionalment tòrrid durant tota la jornada dominical a gran part del territori català. Els pronòstics apuntaven a una pujada implacable dels termòmetres, situant aquest dia com el més dur de l'actual onada de calor. Tanmateix, un factor inesperat ha modificat lleugerament el guió previst pels models meteorològics més avançats.
Una estranya boirina en alçada, visible en la pal·lidesa del cel, ha jugat un paper determinant en el registre de les temperatures. Aquest fenomen atmosfèric ha aconseguit frenar, encara que sigui lleument, el que podria haver estat una jornada de rècords històrics.
Un vel de fum com a escut atmosfèric
L'explicació d'aquesta contenció tèrmica es troba a milers de metres sobre els nostres caps, concretament a les capes mitjanes de la troposfera. El fum provinent dels devastadors incendis forestals que afecten altres zones de l'Estat ha viatjat amb els corrents en alçada.
Aquest vel de partícules ha actuat com un filtre solar, dispersant una part de la radiació que arribava a la superfície. Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest agent ha inhibit la insolació directa amb prou eficàcia per impedir que les temperatures es disparessin encara més. Malgrat aquest atenuant, la calor ha estat extrema i la sensació de xafogor ha resultat molt acusada durant tot el dia.
El sud de Catalunya, un forn
Tot i que el fum va frenar una escalada més gran, no va poder evitar que el mercuri assolís valors extraordinàriament elevats en comarques específiques. El sud de Catalunya ha estat, sens dubte, la zona més castigada pel rigor d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu.
L'estació de Miami Platja, al Baix Camp, ha registrat la màxima de la jornada amb uns sufocants 40,7 graus centígrads. Molt a prop s'han quedat altres localitats com Aldover amb 40,4 graus, i tant l'Ametlla de Mar com l'Espolla assolint els 40 graus. Aquests registres confirmen que el dia ha estat el punt àlgid de l'episodi.
Contrastos territorials i l'amenaça de tempestes seques
El mapa de temperatures ha mostrat contrastos significatius al llarg del territori, reflectint la complexa orografia catalana. Mentre el sud cremava, a la ciutat de Barcelona l'Observatori Fabra es quedava en uns més moderats 32,4 graus.
Per la seva banda, Girona ha arribat fins als 38,5 graus, mentre que Tarragona i Lleida han registrat valors més continguts. A l'altre extrem, les mínimes nocturnes van oferir un respir a les zones pirinenques, com a Das, a la Cerdanya, on el termòmetre va baixar fins als 10 graus.
Aquest panorama s'ha completat amb l'advertiment sobre la possible formació d'alguna tempesta seca, un fenomen d'alt risc que genera aparell elèctric però deixa escassa o nul·la precipitació, incrementant perillosament el perill d'incendi.
Nits tropicals abans de l'esperat alleujament
L'impacte de la calor no acabarà amb la posta de sol, ja que es manté l'avís per calor nocturna intensa. Les temperatures mínimes es mantindran molt per sobre dels 25 graus a àmplies zones del litoral i prelitoral. Aquesta situació impedeix el descans reparador i agreuja la sensació de fatiga en la població més vulnerable.
Afortunadament, els pronòstics indiquen un canvi de tendència per a l'inici de la pròxima setmana. S'espera que a partir de dilluns les temperatures comencin un descens progressiu que portarà un alleujament tèrmic molt necessari. Mentrestant, és fonamental extremar les precaucions, hidratar-se constantment i evitar qualsevol activitat que pugui suposar un risc d'incendi.