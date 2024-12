Oficial Meteocat: El temps que farà a Nadal i Sant Esteve

per Sergi Guillén

Aquest Nadal ja és aquí, i amb ell arriben les tradicionals celebracions familiars; aquest any, com sempre, el temps jugarà un paper clau. A Catalunya, moltes persones aprofiten aquestes dates per fer excursions, visitar pobles o gaudir de paisatges naturals. Per això, és important conèixer quin temps tindrem durant els dies festius.

El dia 25, Nadal, sol estar ple de reunions familiars; les taules s'omplen de menjars tradicionals, com l'escudella i carn d'olla. No obstant això, les condicions meteorològiques poden influir en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure. Aquest any, les previsions ens donen una idea del que podem esperar en els diferents racons de Catalunya.

El dia 26, Sant Esteve, també és festiu a Catalunya. Moltes famílies aprofiten per visitar parents o sortir a gaudir del dia. El temps estable serà un aliat, encara que Meteocat adverteix sobre certs fenòmens meteorològics que podrien afectar algunes zones.

Previsió del temps per Nadal i Sant Esteve

Segons Meteocat, el temps per al 25 i el 26 serà majoritàriament estable a tota Catalunya. No obstant això, algunes regions experimentaran fenòmens característics d'aquesta època de l'any. Al sud del territori, els cels estaran dominats per núvols abundants, cosa que podria limitar l'aparició del sol.

| Getty Images, LightSecond

D'altra banda, a les comarques de Ponent i zones interiors, els bancs de boira seran protagonistes. Aquests fenòmens solen formar-se en àrees on les temperatures baixen durant la nit, atrapant la humitat en les capes baixes de l'atmosfera. La visibilitat podria reduir-se, especialment en carreteres i zones rurals.

En canvi, el Pirineu i les comarques de Girona gaudiran de més hores de sol. Les condicions seran ideals per a aquells que planegin activitats a l'aire lliure o visites a aquests llocs. L'estabilitat meteorològica predominarà, permetent gaudir plenament dels paisatges nevats, amb un clima característic d'aquestes dates però alhora agradable.

Com es formen aquests fenòmens?

Els bancs de boira són comuns a l'hivern, especialment en àrees interiors i valls. Apareixen quan la humitat en l'aire es condensa a causa de temperatures baixes. Aquestes condicions s'intensifiquen en nits clares, quan la calor de la terra s'escapa cap a l'atmosfera.

Els núvols abundants, en canvi, solen estar vinculats a corrents d'aire càlid i humit que xoquen amb masses fredes. Això crea acumulacions de vapor que formen capes nuvoloses denses. Al sud de Catalunya, aquests fenòmens són més freqüents a causa de la influència del Mediterrani.

En conclusió, Meteocat pronostica un temps favorable per Nadal i Sant Esteve, amb algunes advertències puntuals. Les famílies podran gaudir d'aquestes festes, adaptant-se a les condicions de cada regió. La informació meteorològica seguirà sent clau per planificar aquestes dates tan especials.