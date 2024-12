Missatge clar d'un accionista del Banc Sabadell al BBVA per l'OPA: 'Hauria de...'

per Iker Silvosa

Els clients i accionistes del Banc Sabadell estan seguint amb atenció cada pas en el procés de l'OPA plantejada pel BBVA. La incertesa generada per aquesta operació ha generat dubtes sobre el futur de l'entitat i el seu impacte en els serveis oferts. Mentrestant, l'atenció se centra en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el Govern, que tenen un paper clau en la decisió final.

Una OPA, o oferta pública d'adquisició, és una eina utilitzada per empreses per adquirir el control d'una altra companyia. En aquest cas, el BBVA ha llançat una OPA al Banc Sabadell per fusionar ambdues entitats i enfortir la seva posició al mercat. Aquesta operació consisteix a oferir als accionistes del Sabadell un preu pels seus títols, amb la intenció d'adquirir una majoria suficient que permeti controlar l'entitat.

Recentment, un accionista minoritari del Banc Sabadell va expressar el seu descontentament amb aquesta operació a través d'una carta publicada a El Periódico. En ella, manifesta la seva satisfacció amb el funcionament i el tracte rebut per part del Sabadell, i el seu rebuig a l'OPA proposada pel BBVA. Segons aquest accionista, el Sabadell ha declinat amablement l'oferta per no estar d'acord amb les condicions ofertes. No obstant això, percep que el BBVA insisteix que l'entitat catalana l'accepti, cosa que considera una actitud coercitiva.

| ACN

Rebutjos per tot arreu

L'accionista també destaca que, fins a la data, no s'ha realitzat cap comunicació oficial; i així serà fins que la CNMC emeti el seu veredicte. A més, menciona que el Govern ha mostrat el seu rebuig a l'operació, argumentant que podria perjudicar el funcionament del sistema bancari espanyol i ser desfavorable per als clients del Sabadell i les petites i mitjanes empreses (PYMES) associades. Tem que la fusió pugui conduir a un monopoli bancari, amb conseqüències negatives per a l'economia espanyola.

La indignació de l'accionista s'intensifica en referir-se a un anunci publicat pel BBVA en mitjans de premsa escrita. El qualifica d'"indignant" i considera que intenta coaccionar i convèncer els accionistes dels suposats avantatges de l'OPA. Descriu la seva reacció a l'anunci com una "punyalada a l'esquena" i el compara amb un intent de "rentat de cervell" per canviar l'opinió dels accionistes i enriquir-se a costa dels altres.

| BBVA, Ridofranz, XCatalunya

En la seva carta, l'accionista insta el Govern i la CNMC a intervenir per retirar aquest anunci, que, segons ell, demostra l'avarícia i cobdícia del BBVA i ofèn els clients, associats i PYMES del Banc Sabadell. El considera una falta de respecte i una burla cap a tots els vinculats amb l'entitat catalana.

Per als clients, una fusió d'aquesta magnitud podria comportar canvis en les condicions dels productes i serveis bancaris. La CNMC ha expressat preocupacions similars, assenyalant que la fusió podria empitjorar les condicions de crèdit per a les PYMES i augmentar l'exclusió financera. Per la seva banda, el Govern ha mostrat reserves respecte a l'operació, tement que pugui conduir a una concentració excessiva en el sector bancari i afectar negativament l'economia espanyola.