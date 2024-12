Afectacions viàries per neu en aquest moment a Catalunya

La neu continua causant estralls a les carreteres de Catalunya, afectant tant la circulació com la planificació de viatges durant aquestes dates. Les últimes actualitzacions del Servei Català de Trànsit confirmen restriccions importants en algunes vies, especialment en zones de muntanya. Aquestes mesures busquen garantir la seguretat dels conductors i prevenir incidents en trams amb condicions meteorològiques adverses.

Carreteres afectades per la neu

A la comarca del Berguedà, província de Barcelona, la carretera BV-4024 que connecta Guardiola de Berguedà amb el Coll de Pal roman totalment tallada al trànsit. Des de les 10:19 del 23 de desembre, l'acumulació de neu ha fet impossible el pas de vehicles en ambdós sentits. Per la qual cosa és necessari esperar que les condicions millorin per reobrir aquesta via. Aquest tram és especialment rellevant per a aquells que transiten cap a zones muntanyoses o busquen gaudir d'activitats a la neu.

A la província de Lleida, el Pirineu es troba sota estrictes mesures de seguretat a causa de l'acumulació de neu en dues vies principals. La C-142b, que dona accés al Pla de Beret a la comarca de la Val d’Aran, exigeix l'ús obligatori de cadenes des d'aquest matí. Aquest tram és crucial per a l'accés a l'estació d'esquí de Baqueira-Beret, la qual cosa implica un gran impacte en la mobilitat de turistes i residents.

D'altra banda, la C-28, que connecta Naut Aran amb Alt Àneu i passa pel Port de la Bonaigua, també requereix cadenes per circular. Des de les 7:39 del 23 de desembre, aquest tram s'ha vist afectat per la neu, dificultant la connexió entre localitats del Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Aquesta via és un dels passos principals per a aquells que es desplacen entre ambdós valls, la qual cosa subratlla la importància d'extremar precaucions.

Importància de planificar els desplaçaments

El Servei Català de Trànsit recomana consultar l'estat de les carreteres abans de sortir, especialment en zones afectades per la neu. És fonamental portar cadenes o pneumàtics d'hivern si es pretén circular per trams muntanyosos. A més, es suggereix estar atents a les previsions meteorològiques, ja que les condicions poden canviar ràpidament, agreujant les afectacions a la xarxa viària.

En aquestes circumstàncies, prioritzar la seguretat i planificar amb antelació són les claus per evitar imprevistos. Catalunya continua gaudint de la bellesa de la neu en els seus paisatges, però amb la responsabilitat de garantir que els desplaçaments es realitzin en les millors condicions possibles.