El Meteocat ho fa oficial: 8 comarques en risc per vent intens dimarts

per Sergi Guillén

La jornada d'avui dilluns ha començat amb fortes ràfegues de vent que ja s'han deixat notar en diverses comarques de Catalunya. Des de primeres hores, el Meteocat ha informat sobre la possibilitat de superar els 25 m/s en algunes zones, especialment al Pirineu i el Prepirineu.

A l'àrea metropolitana de Barcelona, les ràfegues s'han sentit amb intensitat moderada durant el matí. Els municipis propers a la costa han registrat moments de vent especialment forts, encara que dins dels límits previstos. Mentrestant, a l'interior, la situació ha estat una mica més tranquil·la, encara que es recomana precaució.

Les condicions de vent persistiran durant les pròximes hores, segons les previsions. El Meteocat adverteix que el risc es mantindrà fins entrada la nit, per la qual cosa es demana extremar les mesures de seguretat. Entre les recomanacions hi ha evitar activitats a l'aire lliure i assegurar elements que puguin ser desplaçats pel vent.

Vuit comarques sota alerta per al dimarts

El Meteocat ha actualitzat el seu avís meteorològic i alerta d'un risc important per al dimarts en vuit comarques catalanes. Les àrees afectades es troben principalment al Pirineu i el Prepirineu, on s'esperen ràfegues que podrien superar els 25 m/s. Aquest nivell de perill, qualificat com 1/6 en l'escala de riscos, afecta especialment zones d'altura mitjana i elevada.

| PixaBay, Efraimstochter

Les comarques afectades en qüestió són el Montsià, el Baix Ebre, la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i la comarca del Ripollès. La distribució geogràfica del fenomen serà local, la qual cosa significa que no totes les localitats dins de les comarques es veuran igualment afectades.

El vent bufarà majoritàriament des del nord i l'oest, incrementant la sensació de fred. En paral·lel, s'espera que les condicions meteorològiques a la resta de Catalunya siguin més tranquil·les, encara que no exemptes de ràfegues puntuals.

Diumenge marcat per forts vents

El passat diumenge, el vent també va protagonitzar una jornada complicada en diverses zones del territori. Les ràfegues màximes van superar els 20 m/s en diverses comarques, assolint nivells de perill de 4/6 en l'escala de riscos. Aquest nivell d'alerta va obligar a activar mesures preventives al Pirineu i el Prepirineu, on l'impacte va ser més sever.

Segons el balanç publicat pel Meteocat, el vent va bufar amb més força durant la tarda i primera hora de la nit. Les imatges compartides pels meteoròlegs mostren una evolució constant del perill, amb moments d'especial intensitat entre les 12:00 i les 18:00 hores. La situació es va estabilitzar cap a la mitjanit, deixant darrere seu petits danys materials i una sensació de precaució generalitzada entre la població.

El Meteocat ha insistit que, encara que dimarts s'espera un descens en el nivell de risc, les condicions seguiran sent adverses a les àrees d'altura. Davant qualsevol eventualitat, es recomana consultar les actualitzacions a la seva pàgina oficial i seguir les indicacions de les autoritats locals.