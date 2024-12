Avís urgent del Meteocat: Augmenta el risc per vent intens en diverses comarques

El dia d'ahir es va caracteritzar per les intenses ratxes de vent que van assotar gran part de Catalunya. Les condicions meteorològiques adverses van provocar caigudes d'arbres, talls de llum i dificultats en el trànsit. Els serveis d'emergència van haver d'intervenir en nombrosos punts per garantir la seguretat dels ciutadans.

En diverses zones del Pirineu i Prepirineu, les ràfegues van superar els 25 metres per segon, assolint un grau de perill important.L'Agència Meteorològica de Catalunya, Meteocat, va advertir des de primeres hores del risc elevat.

El nivell d'alerta 3 sobre 6 activat ahir va posar en preavís les autoritats locals. Malgrat els esforços per minimitzar l'impacte, les fortes ràfegues també van afectar infraestructures i serveis. Ciutats com Girona i Lleida van reportar incidències que van alterar la rutina diària dels seus habitants.

Alerta actualitzada: Àrees de risc elevat

El pronòstic dels pròxims dies no és alentidor. Les condicions seguiran sent complicades, especialment a les zones muntanyoses. Meteocat ha actualitzat la seva alerta per advertir d'un augment del risc meteorològic per vents intensos en diverses comarques.

| Andrew1Norton, Getty Images

Segons l'informe emès per Meteocat, les ràfegues de vent poden superar els 25 metres per segon. Aquest fenomen afectarà principalment el Pirineu, Prepirineu i algunes comarques del sud de Catalunya. El grau de perill per al dia d'avui es manté en 3 sobre 6, però podria baixar a 2 demà segons les previsions.

El mapa de distribució geogràfica mostra una afectació extensa, amb zones com el Ripollès i l'Alt Empordà en nivell moderat. En canvi, les àrees properes al litoral sud estan en una situació de risc moderat-baix. Meteocat ha insistit que les zones muntanyoses seran les més afectades a causa de les condicions orogràfiques i la intensitat de les ràfegues.

Precaucions i mesures recomanades

Davant d'aquestes condicions, les autoritats han emès una sèrie de recomanacions per a la població. És fonamental evitar les activitats a l'aire lliure en zones boscoses i en espais oberts. Es recomana assegurar elements que puguin ser desplaçats pel vent, com testos, tendals o mobiliari exterior.

En carreteres, s'insta a extremar les precaucions, especialment en circular per zones exposades al vent. Els vehicles de gran mida, com camions i autocaravanes, han de prendre rutes alternatives si és possible. En habitatges, convé revisar portes i finestres per evitar danys.

La població també ha de mantenir-se informada a través dels canals oficials de Meteocat i Protecció Civil. Aquests organismes actualitzen constantment els avisos i ofereixen guies per afrontar la situació. En cas d'emergència, és prioritari contactar amb els serveis d'emergències a través del 112.

Els episodis de vent intens poden ser imprevisibles i perillosos. Tenir un pla d'emergència i seguir les recomanacions pot marcar la diferència. Des d'assegurar els objectes a casa fins a planificar desplaçaments, cada acció contribueix a minimitzar riscos.