Oficial Meteocat: Risc per pluja intensa en moltes comarques a partir d'aquesta hora

per Mireia Puig

Encara que Catalunya està gaudint aquests dies de temperatures suaus i cels parcialment clars, només a estones i en algunes parts del país. Les pluges van i vénen a la major part del país i aquesta serà la tònica en els pròxims dies.

Avís activat: Pluges intenses en gran part del territori

Segons acaba d'anunciar el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'ha activat una alerta d'intensitat moderada per a diverses comarques catalanes, a causa de les previsions de pluja intensa que començaran a manifestar-se a partir de les 20:00 hores d'aquest diumenge i es prolongaran fins a les 20:00 hores de dilluns.

Els meteoròlegs estimen que en alguns punts específics les precipitacions podrien superar els 20 mm en tan sols 30 minuts, una quantitat d'aigua suficient per provocar petites inundacions en carrers i passos subterranis, especialment en àrees urbanes.

El nivell màxim d'alerta establert és d'1 sobre una escala de 6, la qual cosa indica una situació potencialment problemàtica encara que controlable si es prenen les precaucions necessàries.

Les comarques més afectades inicialment seran les situades al llarg del litoral i prelitoral, especialment aquelles de Tarragona i Barcelona. Entre elles destaquen el Barcelonès, Maresme, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp. Aquestes zones han estat marcades clarament en groc per Meteocat, indicant una necessitat de prudència i vigilància meteorològica durant les pròximes hores.

Què significa exactament aquesta alerta?

L'avís meteorològic emès per Meteocat implica la possibilitat real que es formin ruixats intensos en curts períodes de temps, típics de situacions d'inestabilitat primaveral, quan es combinen factors com la calor acumulada durant el dia, la humitat del Mediterrani i l'arribada d'aire fred en altura.

Aquests episodis puntuals solen caracteritzar-se per precipitacions abundants però breus, generalment acompanyades per tempestes elèctriques aïllades. Per això, és habitual que alguns llocs experimentin condicions més severes mentre que en altres punts propers amb prou feines caigui una lleugera pluja. És aquest caràcter irregular el que requereix mantenir-se atents a les actualitzacions oficials.

A més, Meteocat ha informat que aquestes precipitacions podrien arribar acompanyades de tempesta i calamarsa de manera local, incrementant així el risc d'incidents a la via pública, especialment en zones urbanes amb sistemes de drenatge limitats o en carreteres on l'aigua pot acumular-se ràpidament.

Com preparar-se davant aquest episodi de pluges

Davant la previsió de pluges intenses, les autoritats recomanen extremar precaucions, especialment durant els desplaçaments per carretera. És important reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat quan la visibilitat es vegi reduïda o quan hi hagi acumulacions d'aigua a la calçada.

En els nuclis urbans, es recomana revisar prèviament embornals i clavegueres per assegurar que estiguin lliures de fulles i residus, facilitant així el drenatge i evitant inundacions sobtades. A més, es recomana evitar zones inundables, especialment subterranis i passos sota vies ferroviàries.

Així mateix, aquells que tinguin activitats programades a l'aire lliure haurien de considerar ajustar els seus plans, especialment en les franges horàries amb major risc, entre última hora de diumenge i primera meitat de dilluns.