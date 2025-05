Gir de 180 graus en el temps: Es confirma que continuen les pluges fins a aquesta data

Després de dies on semblava que la primavera finalment s'assentava a Catalunya, amb temperatures més estables i cels clars que convidaven a passejos i activitats a l'aire lliure, la situació meteorològica ha donat un gir inesperat. El que semblava un breu parèntesi de bon temps podria prolongar-se menys del que molts haurien desitjat.

Inestabilitat atmosfèrica: què esperar aquesta setmana

La previsió meteorològica facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mostra clarament una tendència cap a la inestabilitat, especialment marcada en punts de l'interior i zones muntanyoses catalanes.

Durant els pròxims dies, Catalunya continuarà sota la influència d'una atmosfera propícia per a la formació de núvols convectius, que són els responsables directes dels típics ruixats primaverals acompanyats de vegades de tempestes.

Aquests fenòmens seran especialment visibles en comarques com el Ripollès, Berguedà, Solsonès i Pallars Sobirà, on les tempestes podrien ser localment intenses i puntualment acompanyades de calamarsa petita. Es tracta de pluges d'evolució diürna; és a dir, durant el matí el temps pot semblar tranquil, fins i tot assolellat, però a mesura que avança la tarda i la temperatura puja, els núvols es desenvolupen ràpidament i desemboquen en episodis breus però intensos de precipitacions.

Evolució diària: Dia per dia en detall

El dilluns arrencarà amb una lleugera baixada de les temperatures màximes respecte al cap de setmana anterior, encara que la sensació tèrmica continuarà sent suau i agradable en zones costaneres com Barcelona, Tarragona i Girona. No obstant això, cap a la tarda s'activaran novament els nuclis tempestuosos especialment en àrees muntanyoses del Prepirineu i la Catalunya Central.

Dimarts i dimecres continuaran presentant condicions atmosfèriques molt similars. Es preveuen matins relativament assolellats que donaran pas ràpidament a tardes protagonitzades per pluges disperses i tempestes ocasionals en les mateixes zones esmentades, destacant especialment el Berguedà i l'Alt Urgell. La temperatura, per la seva banda, no experimentarà grans canvis respecte al dilluns, mantenint-se bastant estable i dins dels valors habituals per a aquesta època de l'any.

Per què es produeixen aquestes tempestes d'evolució diürna?

Aquestes tempestes es formen gràcies a l'escalfament solar diürn, que escalfa la superfície terrestre i afavoreix l'ascens d'aire càlid i humit. Aquest aire ascendeix fins a capes superiors més fredes de l'atmosfera, la qual cosa produeix la condensació de la humitat formant núvols cumulonimbus, reconeixibles pel seu aspecte dens i vertical, responsables de pluges intenses i llamps.

És habitual que aquest tipus de temps inestable afecti especialment àrees de l'interior i zones muntanyoses perquè el relleu actua com una mena de rampa que facilita l'elevació de l'aire humit.

Impacte i recomanacions per a la població

La persistència d'aquests episodis de pluges intermitents afectarà particularment activitats a l'aire lliure, excursions a muntanya o plans en espais oberts. És important planificar adequadament qualsevol activitat, evitant especialment les hores centrals de la tarda, quan la probabilitat de tempesta és més gran.

A més, es recomana estar atents a l'evolució diària dels pronòstics oficials, ja que la intensitat i localització exacta de les tempestes pot variar ràpidament. Per a aquells que circulin per carretera, la recomanació és reduir la velocitat i mantenir una distància prudencial davant la reducció ocasional de la visibilitat provocada per les pluges.

En resum, encara que no estem davant d'un episodi meteorològic extrem, sí que serà necessari prendre certes precaucions durant els pròxims dies, sobretot en zones de muntanya i en hores vespertines. Sembla clar que aquest patró meteorològic es mantindrà almenys fins a mitjans d'aquesta setmana, amb perspectives d'estabilització gradual a partir de llavors. Fins aleshores, el paraigua serà el nostre millor company.