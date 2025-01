Oficial Meteocat: No t'acostis a la costa en dues comarques a partir d'aquesta tarda

per Mireia Puig

L'aparent calma que ha regnat durant les últimes jornades al litoral català podria veure's interrompuda avui dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat aquest matí un avís de situació meteorològica de perill (avís SMP) per estat de la mar, recomanant extremar les precaucions en dues comarques costaneres que es veuran especialment afectades des de les 19:00 h d'avui fins, almenys, la 1:00 h de la pròxima matinada.

Segons detalla l'últim anunci del Meteocat, les onades podrien superar els 2,5 metres d'altura, impulsades per un onatge de component sud-oest. Aquest fenomen, que se situa en el nivell 1 de 6 en l'escala de risc, implica que, si bé no s'esperen condicions extremadament adverses, sí que és suficient per provocar incidents en cas d'imprudència.

El Meteocat subratlla la necessitat d'evitar acostar-se a espigons, passejos marítims o roquissars en el tram costaner afectat, a causa de la possibilitat que les onades superin la barrera natural i generin situacions de perill.

| ACN, wowow, XCatalunya

Zones afectades i consells

Les comarques que presenten un major risc per aquest temporal marítim es localitzen a la zona sud del litoral català. Segons les fonts oficials, és a la Selva i el Baix Empordà on les condicions marítimes podrien complicar-se més a partir de la tarda.

Encara que la recomanació de no acostar-se a la costa s'estén a tot el litoral de la zona avisada, és en aquests dos sectors on es preveu que l'onatge assoleixi amb més facilitat aquesta cota de 2,5 metres.

El Meteocat proposa a la ciutadania que reprogrami activitats que tinguessin lloc a poca distància del mar i que, de forma especial, s'eviti practicar esports nàutics o passejar a prop de l'aigua en els moments de major intensitat. A més, s'insta els propietaris d'embarcacions a assegurar amarres i comprovar l'estat de les mateixes al port, per prevenir desperfectes o soltes accidentals.

| Viajes Chavetas

Possible evolució de les condicions

L'agència meteorològica espera que l'episodi d'onatge es mantingui durant la nit d'avui dimarts i les primeres hores de la matinada de dimecres. Depenent de la velocitat del front que impulsa aquests vents del sud-oest, l'avís podria rebaixar-se o retirar-se a partir del matí de demà dimecres. Tot i així, el Meteocat insisteix en la conveniència de seguir les actualitzacions que s'aniran publicant en els seus canals oficials i en els comunicats de Protecció Civil.